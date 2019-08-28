Агентство Moody's повысило рейтинг Армении

Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги привилегированного долга правительства Армении, изменив оценку перспективы привилегированного долга с положительной на стабильную.

Позитивный сдвиг, согласно рейтинговому агентству, обусловлен макроэкономической стабильностью Армении, повесткой институциональных реформ правительства и приверженностью их выполнению, налогово-бюджетной политикой и структурными изменениями экономики.

«По сути, это отражает те сдвиги, которые произошли в нашей экономике за прошедший период. Оценена та макроэкономическая стабильность, которая есть в течение достаточно долгого времени, и стабильное экономическое развитие с его специфическими характеристиками. Скажем, диверсификация экономики», - отметил бывший председатель Центрального банка Баграт Асатрян.

По мнению Moody's, двигатели экономического роста Армении стали более разнообразными, что способствует укреплению экономической стабильности от потрясений. Агентство прогнозирует, что реальный рост ВВП в Армении будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе, в течение следующих нескольких лет находясь в пределах 5,5-6%.

Сферы туризма, информационных технологий и легкой промышленности, включая текстиль, которые способствовали росту в 2018 году, по данным Moody's, продолжат неуклонно расширяться. «В частности, текущие инвестиции в гостиницы увеличат потенциал сферы туризма, строятся новые текстильные фабрики, а число компаний и проектов в ИТ-сфере быстро растет. Характер и широта этих двигателей роста знаменуют отход от традиционных сфер горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, которые в течение последних двух десятилетий двигали вперед экономическую деятельность», - отмечает агентство.

В отчете говорится, что в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, государственные доходы выросли на 25%. Согласно рейтинговой организации, это самый быстрый темп роста для Армении за последнее десятилетие.

«Moody's ожидает, что изменения окажут скромное позитивное влияние на инвестиции и расходы, учитывая более низкую налоговую нагрузку, и в краткосрочной перспективе в плане доходов в основном будут нейтральными. В среднесрочной перспективе более простой налоговый кодекс будет содействовать сохранению налогов».

В отчете прогнозируется, что бремя государственного долга Армении будет стабильно снижаться.

«На протяжении многих лет внешний долг нашего государства рос, рост прекратился, мы даже имеем снижение. Это в глобальном смысле создает позитивную атмосферу вокруг Армении и позволяет нам в будущем быть более эффективными, более позитивными в реализации наших решений», - сказал Баграт Асатрян.

Другой экономист, Сурен Парсян, отмечает: «Если мы сможем сохранить этот темп роста и параллельно сможем привлечь инвестиции, мы сможем сохранить этот рейтинг».

Однако, по мнению Парсяна, текущая экономическая динамика не гарантирует сохранения стабильного рейтинга Moody's. Он напомнил, что Армения зафиксировала такие же рейтинги и в 2015 году.

Экономист видит необходимость структурных изменений в экономической системе: «Было отмечено, что в Армении по-прежнему существует проблема становления институтов, и в этом направлении нам многое предстоит сделать. То есть, если мы хотим иметь среднесрочный, долгосрочный, устойчивый, динамичный рост, нам необходимо пересмотреть нашу экономическую систему, институты, что пока не было сделано. И, конечно, за этот год мы не сможем предпринять такие революционные меры».

Между тем, Баграт Асатрян считает, что позитивные сдвиги в экономике Армении сохранятся. «Таким образом, мы имеем устойчивое позитивное развитие. Если вы спросите меня, достаточно ли этого для решения тех проблем, которые стоят перед нашей страной, я отвечу, что однозначно нет. У нас есть глубокие, очень глубокие проблемы, и нам нужны гораздо более высокие темпы, но то, что мы имеем, это уже положительно», - сказал он.

Moody's в марте этого года также положительно оценило кредитный рейтинг Армении.