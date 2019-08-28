Ален Симонян: Когда в Дилижане и Иджеване вырубали деревья, эта селективная защита окружающей среды не работала

Для вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна сегодня важнее уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, чем вопрос эксплуатации Амулсарского рудника. Об этом Симонян заявил в беседе с журналистами по завершении заседания правящей фракции «Мой шаг».

«Для меня это важнее, потому что там речь идет о нанесении ущерба государству, здесь же идет обсуждение о том, возможно ли, что будет нанесен ущерб», - пояснил он.

После задержания бывшего высокопоставленного чиновника в соцсетях высказывалось мнение, что это попытка отвлечь внимание общественности от проблемы Амулсара. Симонян на это отвечает: «Не отвлекайтесь».

В редакционной статье газеты, принадлежащей семье премьер-министра, сегодня читаем: «Правительство должно быть в состоянии не только решать проблемы, но и по ходу преодолевать сопротивление закоснелой системы. Но создается впечатление, что премьер-министр Пашинян делает это в одиночку или при поддержке немногих депутатов и министра, а остальные стоят в стороне и ждут, чем все это закончится».

В ответ на вопрос, видит ли он в этой редакционной статье мессиджи, направленные правящей команде, Симонян счел нужным напомнить, что он находится на прямой связи с премьер-министром и по этой связи подобных мессиджей не получал.

Вице-спикер считает более чем нормальными споры и противоположные взгляды членов их партии в Интернете на эксплуатацию Амулсара. По его словам, в результате этой дискуссии сложенных мандатов не будет.

Симонян отметил, что вопрос Амулсарского золотоносного рудника находится в профессиональной сфере, и, по сути, мнения депутатов интересны только журналистам, чтобы противопоставлять их и ставить сенсационные заголовки.

На вопрос, жители прилегающих к Амулсару общин также ожидают реакции депутатов ради сенсационных заголовков, вице-спикер НС ответил: «Этот вопрос решает не фракция, это вопрос правительства, когда он поступит в парламент тогда мы его обсудим. Мы наблюдаем тенденцию, то есть сегодня очень многие люди, которые написали в Facebook Save Amulsar, просто не знают, где физически находится Амулсар на территории Республики Армения. Но когда в Дилижане и Иджеване вырубали деревья, неизвестно почему, эта селективная защита окружающей среды не работала».

В здании партии члены фракции во главе со спикером НС собрались сегодня, чтобы обсудить работы очередной парламентской сессии, которая начнется с 9 сентября. Обсуждались различные вопросы, начиная от избрания члена Высшего судебного совета и заканчивая изменениями регламента фракции.