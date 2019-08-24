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Украина отмечает День независимости
Август 24, 2019
Парада военной техники в этом году нет, так распорядлся президент страны Владимир Зеленский. Но есть парад чувств.
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Президент страны Владимир Зеленский в торжественном выступлении в Киеве сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал детьми, которых отобрал сосед.
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Официальная часть торжеств и официальная трибуна для гостей. На ней три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
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А это – групповой портрет президентов, бывших и нынешних. Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.
P.S.: А Путину даже сфотографироваться не с кем. Ну не с Медведевым же, право слово...
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Виктора Ющенко заметно любят.
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Украина отмечает День независимости
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