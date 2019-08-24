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Украина отмечает День независимости

Парада военной техники в этом году нет, так распорядлся президент страны Владимир Зеленский. Но есть парад чувств.
Президент страны Владимир Зеленский в торжественном выступлении в Киеве сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал детьми, которых отобрал сосед.
1 Президент страны Владимир Зеленский в торжественном выступлении в Киеве сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал детьми, которых отобрал сосед.
Официальная часть торжеств и официальная трибуна для гостей. На ней три бывших президента Украины &ndash; Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.&nbsp;
2 Официальная часть торжеств и официальная трибуна для гостей. На ней три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. 
А это &ndash; групповой портрет президентов, бывших и нынешних. Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.&nbsp; P.S.: А Путину даже сфотографироваться не с кем. Ну не с Медведевым же, право слово...
3 А это – групповой портрет президентов, бывших и нынешних. Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский. 
P.S.: А Путину даже сфотографироваться не с кем. Ну не с Медведевым же, право слово...
Виктора Ющенко заметно любят.
4 Виктора Ющенко заметно любят.

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