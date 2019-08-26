В этом году Гюмри станет центром празднования Дня независимости Армении: Премьер поздравил гюмрийцев с днем города

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми накануне присутствовал на праздничном концерте «День Гюмри – 2019», который прошел в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри.

Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, сообщил, что в этом году Гюмри станет центром празднования Дня независимости Армении 21 сентября.

«Я хочу четко подчеркнуть, что это праздник для всех городов и населенных пунктов Армении, и хочу, чтобы мы все поняли, почему Гюмри так важен для нас. В то время, когда после многих лет вражеских нашествий и разрушений Армения была полуразрушенной, сельской страной с хижинами, Гюмри был важнейшим центром городской жизни Армении, Гюмри сохранял и развивал традиции городской жизни для всех нас. И сегодня именно поэтому мы придаем такое большое значение Гюмри, потому что Гюмри в самые трудные годы сохранил наш имидж цивилизованного народа, наш образ жизни и черты цивилизованного народа. Вот почему мы любим и обожаем Гюмри, мы гордимся Гюмри, мы гордимся гюмрийцами.

И я хочу сделать самую важную констатацию: нам нужно изменить восприятие Гюмри. Хватит воспринимать Гюмри как зону бедствия, потому что Гюмри не является зоной бедствия. Гюмри - центр труда, культуры, победы, а теперь уже и центр революции, победы людей, цивилизации и демократии.

Это не означает, что последствия бедствия 1988 года устранены. Совсем нет. Однако когда мы говорим: гордые граждане Республики Армения, это не значит, что наша гордость не подвергалась ударам за это время. Это значит отнюдь не то. Когда мы говорим, что армянский народ - триумфальный народ, это отнюдь не значит, что мы не терпели поражений. Напротив, это значит, что мы, пройдя через поражения, смогли придать новую силу нашей воле к победе. И Гюмри, пройдя через бедствие, через бедность, через трудные дни, и сегодня переживает тяжелые дни, но демонстрирует свою решимость жить, созидать, работать, создавать, процветать и стать настоящим центром культурной, политической, экономической жизни.

И я хочу обратить наше внимание на один факт: в этом году Гюмри станет центром празднования Дня независимости Армении 21 сентября, то есть главные празднования 21 сентября пройдут в городе Гюмри. Таким образом, мы начинаем новую традицию: каждый год 21 сентября, День независимости, мы будет отмечать в разных областях, и начинаем с Гюмри. И я хочу с удовольствием объявить с сегодняшнего дня, 25 августа, по 21 сентября месяцем Гюмри», - в частности, отметил премьер-министр Никол Пашинян.