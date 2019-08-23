Бывший министр охраны природы утверждает, что вопрос Амулсара должен быть решен путем референдума

Член Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Арцвик Минасян, занимавший в 2016-2018 гг. пост министра охраны природы, не уточняет свою позицию относительно того, должен эксплуатироваться Амулсарский рудник или нет, заявляя, что ответ на этот вопрос даст тогда, когда будет проведен референдум.

На вопрос, почему по этому спорному вопросу они не требовали проведения референдума, когда он занимал должность министра в рамках соглашения о политическом сотрудничестве с тогдашней правящей Республиканской партией, Минасян ответил: «Вариант референдума нужен тогда, когда возникает такое недовольство и такое недоверие. До смены власти такого напряжения не было. Было недовольство, были возражения, но недовольства такого масштаба не было. Сейчас сложилась ситуация, когда власть четко сформировала некое ожидание, а теперь выдвигает подход, который идет вразрез с этим ожиданием, и напряженность усилилась. На таком фоне что остается в качестве решения вопроса, если не референдум? Причем, референдум в виде закона: «Запретить эксплуатацию Амулсара как рудника? Да. Нет». При этом, эта инициатива абсолютно не связана уже с властью. Инициировать эту работу могут в порядке гражданской инициативы экологи, которые против, либо те лица, которые выступают за запрет эксплуатации».

Для бывшего министра охраны природы неприемлемы звучащие в его адрес обвинения. По его словам, во-первых, все виды разрешений были выданы намного раньше его назначения, а он за годы работы в качестве министра проделал значительную работу в этом направлении.

«Мы выдвинули новый подход: чтобы правительство само заказывало проведение независимого экспертного исследования воздействия на окружающую среду, которое финансировалось бы не за счет госбюджета, потому что правительство не предоставляло эти средства, и мы добились согласия на то, чтобы «Лидиан» выделила эти средства, перевела на специальный счет правительства, а ответственным уже было бы правительство. И чтобы были приглашены два из десяти лучших международных экспертов, которые дали бы более независимую и объективную оценку. И не только документальные, но и полевые работы, на основе исследований. И это соглашение было почти заключено. Однако в стране произошли политические изменения. И в результате этих изменений вместо того, чтобы заложить в основу те достижения, которые мы уже имели, и начать действия, все было отложено в сторону, были сформированы большие ожидания, мол, подождите, мы проведем более серьезную работу. В результате вопрос - эксплуатировать или не эксплуатировать - остался висящим в воздухе. Сейчас сложилась ситуация, когда кто бы что ни сказал, все равно это не будет принято однозначно. Поэтому слово, в конечном счете, принадлежит народу», - сказал Минасян.

Арцвик Минасян настаивает на том, что, даже будучи министром охраны природы, он никогда не заявлял, что рудник подлежит или не подлежит эксплуатации, лишь уточнял, что все было сделано в рамках закона.

«Очевидно, что есть также риски в случае неэксплуатации с точки зрения несения возможных убытков. Но сравнивая те риски с возможными проявлениями, которые могут возникнуть, особенно на фоне неопределенности последнего исследования «ЭЛАРД», они могут принести стране гораздо больший вред, чем влияние в случае неэксплуатации. Начиная с арбитража, заканчивая окончательным прекращением прямых инвестиций в Армению, обусловленным ухудшением инвестиционной среды. Но для меня тревожным является еще одно: когда год назад были предприняты те действия, и было допущено блокирование дорог, компания «Лидиан Армения» лишилась возможности управлять, уже прошло больше года, и там уже есть выбросы, уже есть негативное воздействие. Никто не задается вопросом: ладно, за это бездействие, которое мы проявили как государство, как правительство в течение этого года, кто будет нести эти убытки?» - сказал Арцвик Минасян.

Оценку воздействия на окружающую среду, необходимую для эксплуатации рудника, Министерство охраны природы утвердило еще в 2014 году. До апреля 2014 года пост министра занимал Арам Арутюнян, а с 30 апреля – Арамаис Григорян. Первый сегодня находится в розыске по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в процессе предоставления 10 специальных лицензий на разведку месторождений, а второй, услышав вопрос про Амулсар, стал недоступным.