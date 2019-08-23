Сегодня день принятия Декларации о независимости Армении

29 лет назал в этот день Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости, состоящую из 12 пунктов, которую зачитал депутат от «Армянского общенационального движения» Арам Манукян.

Документ провозгласил «начало процесса утверждения независимой государственности».

«Армянская ССР переименовывается в Республику Армения, сокращенно - Армения. Республика Армения имеет свой флаг, герб и гимн. Республика Армения - суверенное государство, наделенное верховенством государственной власти, независимостью, полноправием», - говорится в декларации.

Уже через год, 21 сентября 1991 года, в Армении прошел референдум о независимости, на котором при явке 95% 99,5% участников проголосовали за выход из состава СССР и независимость Армении. На основании результатов референдума 23 сентября Верховный Совет провозгласил Армению независимым государством.

Текст Декларации о независимости Армении