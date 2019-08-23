В результате ДТП в Тавушской области пострадали военнослужащие

Сегодня в районе 03:30 в Тавушской области Армении произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло возле воинской части, расположенной недалеко от деревни Баганис. Все пострадавшие являются военнослужащими. Из Министерства обороны сообщают, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что «ни один военнослужащий не получил серьезного повреждения».