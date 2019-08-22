Футбол: Армянский клуб одержал победу в первом матче стадии плей-офф Лиги Европы

В первом матче последнего квалификационного раунда Лиги Европы (плей-офф) представляющий Ереван клуб «Арарат-Армения» на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в четверг одержал победу над люксембургским клубом «Дюделанж» со счетом 2:1.

Ответная игра состоится 29 августа в Люксембурге. В случае успеха по сумме двух матчей впервые в истории армянского футбола клуб из Армении выйдет в стадию группового турнира Лиги Европы.

Отметим, что клуб «Арарат-Армения» стал первой армянской командой, вышедшей в стадию плей-офф европейского турнира.