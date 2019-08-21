Правильно ли решать вопрос Амулсара путем референдума? – комментарии политиков

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Овик Агазарян против того, чтобы вопрос Амулсарского золотоносного рудника решался путем референдума.

По мнению депутата, голосование жителей Джермука и прилегающих к горе общин не будет отражать реальную картину целесообразности эксплуатации, их позиция предсказуема. «Ясно, что жители Джермука скажут, что не хотят этого», - сказал Агазарян.

Решить вопрос эксплуатации Амулсарского рудника путем референдума предложила Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД), представитель которой Арцвик Минасян в 2016 году занимал пост министра охраны природы.

Оппозиционная АРФД призывает власти не рассматривать опубликованное заключение международной компании «ЭЛАРД» в качестве окончательного обоснования эксплуатации рудника и путем референдума достичь решения, приемлемого для общества и государства.

Представитель власти возражает на это, что эксплуатация рудника – это не тот вопрос, который должен решаться путем голосования граждан, это сложный вопрос. Народ дал власти Никола Пашиняна вотум доверия, чтобы управлять страной, и правительство, исходя из интересов государства, должно принять решение.

«Это просто общегосударственный вопрос и вопрос последовательности государства. Правда, мы пришли к власти путем революции, силой народа, но в любом случае есть государство в смысле своих обязательств, своих контактов с миром, международных обязательств, соблюдения договоров. В этом смысле вопрос стал общегосударственным, - сказал Агазарян и продолжил: - Кто не понимает, что горнодобывающая промышленность наносит ущерб окружающей среде? Все мы понимаем это. Речь идет о степени ущерба и возможностях противодействия этому ущербу».

Секретарь исполнительного органа внепарламентской партии «Решение гражданина» Сурен Саакян выступает за решение подобных вопросов путем референдума с точки зрения принятия демократических решений. Но в случае с Амулсаром он считает необходимость референдума сомнительной, поскольку, по его словам, профессиональное заключение об эксплуатации рудника отрицательное и рудник открывать не следует.

«И без референдума мы все видим, что профессиональное заключение об эксплуатации Амулсара является отрицательным. Это было сделано для другого, но мы видим, что в нем содержится множество опасностей. Я ставлю под сомнение необходимость референдума, но вообще порядок решения подобных вопросов путем референдума только приветствуется, и это одна из основ создания нашей партии», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Саакян.

По его словам, Амулсарский конфликт должен был быть решен иначе, эксплуатация рудника должна была быть запрещена. «Назревают две стороны конфликта: правительство, общественность. Между тем, у этого конфликта нет этих двух сторон: есть бывшая коррумпированная система, плюс к этому компания «Лидиан», которая путем мошенничества и незаконными способами получила [рудник]. Три закона изменили, чтобы «Лидиан» могла эксплуатировать [рудник]. Это одна сторона. Общество и избранное им правительство - другая сторона. То есть, это столкновение должно было решиться уголовными делами против бывших. Наш подход таков: сторонами этого конфликта являются «Лидиан» и бывшие чиновники с одной стороны и общество и правительство с другой стороны, и поэтому правительство должно было просто запретить эксплуатацию рудника», - сказал представитель партии «Решение гражданина».

Депутат фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян напоминает, что премьер-министр Никол Пашинян еще год назад, подводя итоги 100 дней своего правления, провозгласил площадь Республики платформой для принятия наиболее важных решений правительства, политической и экономической жизни Армении. По словам Пашиняна, народ должен был уполномочить правительство осуществлять или не осуществлять то или иное действие или запретить правительству осуществлять то или иное действие.

Багратян, который до 2012 года был губернатором Вайоцдзорской области, также является сторонником проведения референдума: «Правительство унаследовало этот вопрос. Не оно несет ответственность в этом вопросе, оно получило документы уже готовыми от предыдущего правительства. В этом случае разве не было бы правильным, если бы правительство оставило этот вопрос на усмотрение народа? Мы говорим, что строим демократическую страну и народ должен распоряжаться своей судьбой. Не следует рассматривать это как противостояние между народом и правительством. Наоборот, нужно сопоставить эти мнения. Если по документам все в порядке, как в свое время говорили бывшие власти, не нужно смотреть на документы, нужно посмотреть на настроение народа».

Представитель власти Овик Агазарян утверждает, что вопрос Амулсара является крайне профессиональным, многослойным и сложным, поэтому народ должен доверить его правительству.