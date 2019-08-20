Заруи Ованнисян: Я действительно пережила культурный шок

Вчера впервые после революции 2018 года произошли серьезные и массовые нарушения свободы собраний, в распространенном сегодня заявлении утверждают ряд правозащитных организаций.

Авторы заявления квалифицируют действия полиции по отношению к участникам акции протеста на проспекте Баграмяна против эксплуатации Амулсарского рудника как «применение грубой силы посредством укладывания на асфальт».

В результате действий полиции были пострадавшие, один из них даже был доставлен в медицинский центр «Григор Лусаворич».

На вчерашней акции протеста присутствовала также правозащитница Заруи Ованнисян. В беседе с Радио Азатутюн она напомнила, что парк резиденции президента на Баграмян 26 и парк Национального собрания закрыли для протестующих, и последние, будучи недовольными состоявшейся ранее встречей с премьер-министром, вышли на проспект Баграмяна.

«И полиция уже стянутыми многочисленными силами, в том числе силами спецназа, грубо начала подавлять собрание, подвергая приводу граждан. Когда я сама увидела, какими методами подвергали приводу женщин, что уже давно пыталась забыть и не ассоциировать с нашей новой ситуацией, я действительно пережила культурный шок», - сказала она.

По словам Ованнисян, она попыталась помочь гражданам, но в результате также «была уложена на асфальт».

От действий полиции пострадала и корреспондент Радио Азатутюн Гаяне Сарибекян, по отношению к которой также была применена сила.

«На самом деле полиция проявляет избирательный подход в целом в любой подобной ситуации, потому что вы очень хорошо знаете, что несколько месяцев назад тот же Пашинян призывал блокировать суды. Полиция тогда была в роли наблюдателя. То есть, у нас есть орган, который вместо соблюдения законности и порядка выполняет в очередной раз решения властной верхушки и действует по ее указаниям», - сказала Заруи Ованнисян.

По ее оценке, вчера полиция стала инструментом в руках Никола Пашиняна. «Для нее существуют приемлемые ситуации и неприемлемые ситуации, приемлемые сообщества, неприемлемые сообщества. В одном случае, в случае искусственных провокаций, полиция не вмешивается, это то, что мы видели перед зданиями судов, а в другом случае, когда общественность пытается поднять волнующие ее проблемы, применяется грубая сила», - отметила правозащитница.

Координатору общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэлу Иоаннисяну ход вчерашней акции протеста напомнил акции протеста, проходившие при прежней власти.

«Это абсолютно недопустимо. Полиция должна быть в состоянии, если она, в конце концов, имеет какую-то законную цель, достичь этой законной цели, например, разблокирования проспекта Баграмяна, с минимальным применением силы и минимальным причинением ущерба гражданам», - считает он.

Иоаннисян также коснулся закрытия входа в парк Национального собрания перед демонстрантами, подчеркнув, что в разных странах перед парламентами можно проводить собрания.

«В России, которая, мягко говоря, не отличается демократией, у стен Думы можно проводить собрание. Мы видели, как в Грузии проходили митинги перед зданием парламента. Какая опасность грозит парламенту Армении? Разве армянские демонстранты пришли туда с ядерной бомбой или с пулеметом? Этот подход абсолютно недопустим», - заявил он.

Иоаннисян не видит тенденции в действиях полиции. Их силовые действия, в результате которых пострадали граждане, он обуславливает нехваткой профессионализма.

Напомним, вчера шесть человек были подвергнуты приводу в полицию. Все они позже были освобождены.