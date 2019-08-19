Представители МККК посетили находящегося в Азербайджане армянского военнослужащего

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня посетили армянского военнослужащего Араика Казаряна, на днях оказавшегося на азербайджанской стороне.

«Сегодня представители МККК в Баку посетили его. Цель визитов представителей МККК - проверить условия содержания, состояние здоровья, а также помочь ему установить связь с семьей», - в беседе с Радио Азатутюн сказала руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

19-летний военнослужащий Араик Казарян покинул боевую позицию 12 августа, оказавшись на территории Азербайджана. Азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана утверждают, что военнослужащего задержали у боевой позиции Физули и что «причиной его дезертирства стало бесчеловечное обращение в воинской части».

Позже министр обороны Армении Давид Тоноян назвал информацию в азербайджанских СМИ пропагандой. Министр выразил уверенность, что Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне, заблудившись.

По уголовному делу, возбужденному по факту оставления военнослужащим Армии обороны Нагорного Карабаха Араиком Казаряном при пока не выясненных обстоятельствах боевой позиции, задержанных пока нет. Расследование проводится по ст. 362 (Дезертирство) и ч. 1 ст. 359 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в унижении чести и достоинства личности, в издевательстве над ними или их преследовании либо соединенное с применением насилия) Уголовного кодекса Армении.