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Россия Владимира Путина: как развивалась страна. Экономика

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Владимир Путин был назначен и.о. председателя правительства России. А пять месяцев спустя – и.о. президента Российской Федерации. В мае 2000-го он стал президентом страны.

К 20-й годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые итоги пройденного страной пути.
Вторая часть серии посвящена экономике.
1 Вторая часть серии посвящена экономике.
Россия вошла в первую десятку экономик мира (считая по паритету покупательной способности национальных валют &ndash; ППС, крупнейшая на сегодня &ndash; Китай) еще 20 лет назад. В 2000 году стала 7-й и с тех пор поднялась лишь на одно место в рейтинге МВФ. Если же считать ВВП по обменном курсу национальных валют (крупнейшая в мире экономика &ndash; США), то Россия и до сих пор остается за пределами первой десятки, в которую входят сразу три других страны БРИКС.
2 Россия вошла в первую десятку экономик мира (считая по паритету покупательной способности национальных валют – ППС, крупнейшая на сегодня – Китай) еще 20 лет назад. В 2000 году стала 7-й и с тех пор поднялась лишь на одно место в рейтинге МВФ.
Если же считать ВВП по обменном курсу национальных валют (крупнейшая в мире экономика – США), то Россия и до сих пор остается за пределами первой десятки, в которую входят сразу три других страны БРИКС.
В 2000-е годы темпы роста экономики России были заметно выше общемировых. Однако после 2010-го они резко замедлились, а к 2024 году, по прогнозу МВФ, Россию обойдут уже все остальные страны БРИКС. &ldquo;Если экономика не растет хотя бы на 3% в год, это ведет к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы&rdquo;, &ndash; отмечал в недавнем интервью РБК экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов. Таких темпов в России не было уже 7 лет.
3 В 2000-е годы темпы роста экономики России были заметно выше общемировых. Однако после 2010-го они резко замедлились, а к 2024 году, по прогнозу МВФ, Россию обойдут уже все остальные страны БРИКС.
“Если экономика не растет хотя бы на 3% в год, это ведет к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы”, – отмечал в недавнем интервью РБК экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов. Таких темпов в России не было уже 7 лет.
&ldquo;Главное, что мы должны сделать при реализации нацпроектов, &ndash; это добиться повышения производительности труда&rdquo;, &ndash; заявил президент Владимир Путин в ходе &ldquo;Прямой линии&rdquo; 2019 года. Пока Россия отстает в этом от стран-лидеров в 3&ndash;4 раза. Хотя по продолжительности рабочего времени она, наоборот, намного их опережает. &ldquo;Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран &ldquo;Большой семерки&rdquo;, &ndash; сетовал&nbsp; полгода назад другой экс-министр финансов РФ &ndash; Алексей Кудрин.
4 “Главное, что мы должны сделать при реализации нацпроектов, – это добиться повышения производительности труда”, – заявил президент Владимир Путин в ходе “Прямой линии” 2019 года.
Пока Россия отстает в этом от стран-лидеров в 3–4 раза. Хотя по продолжительности рабочего времени она, наоборот, намного их опережает.
“Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран “Большой семерки”, – сетовал  полгода назад другой экс-министр финансов РФ – Алексей Кудрин.

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