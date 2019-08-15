Россия Владимира Путина: как развивалась страна. Экономика

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Владимир Путин был назначен и.о. председателя правительства России. А пять месяцев спустя – и.о. президента Российской Федерации. В мае 2000-го он стал президентом страны.



К 20-й годовщине начала эпохи Владимира Путина Радио Свобода подготовило серию инфографики, в цифрах отражающей некоторые итоги пройденного страной пути.

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