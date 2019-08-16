Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

Премьер-министр провел совещание по теме законодательства в сфере усыновления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Смотрите комментарии

В пятницу в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян провел совещание по теме законодательного урегулирования усыновления детей.

Как передает пресс-служба премьер-министра, в ходе обсуждения были представлены выявленные в результате соответствующих исследований проблемы и риски, касающиеся действующих процедур усыновления детей с армянским гражданством как со стороны граждан Армении, живущих в стране и за её пределами, так и иностранцев.

Были обсуждены вопросы, касающиеся законодательного регулирования усыновления, процессуальных, учетных, правовых и здравоохранительных аспектов.

Премьер-министр поручил заинтересованным ведомствам совместно обсудить и сформировать межведомственную рабочую группу, которая проанализирует и представит предложения по законодательному регулированию.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG