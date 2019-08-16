«Победа» возобновляет продажу авиабилетов на рейсы Москва-Гюмри

Авиакомпания «Победа» сегодня возобновляет продажу авиабилетов на рейсы Москва-Гюмри. Об этом официальный представитель авиакомпании сообщил ТАСС.

Продажи на зимнее расписание полетов были приостановлены в начале августа из-за разногласий с аэропортом.



«Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Мы очень рады, что наши клиенты снова полетят в Гюмри», - сказал представитель «Победы».

«Победа» приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению на зимний сезон 6 августа, в качестве причины указав, что а аэропорту «Ширак» периодически практикуется недолив топлива.

Генеральный менеджер аэропорта Гюмри Марсело Венде в своем письме, с которым ознакомился ТАСС, от имени аэропорта извинился за инцидент с недоливом топлива в начале года и пообещал, что «виновные будут выявлены и наказаны».



«Мы даем полную гарантию на исключение подобных инцидентов в будущем», - говорится в письме.



«Победа» - единственная авиакомпания, которая предлагает сравнительно дешевые билеты из Москвы в Армению. Единственный российский лоукостер выполняет рейсы в Гюмри с декабря 2016 года. На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри, а с конца октября планируется выполнять 7 рейсов в неделю.