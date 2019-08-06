«Победа» прекратила продажу билетов Москва-Гюмри на зимний сезон – пресс-секретарь авиакомпании

Авиакомпания «Победа» прекратила продажу билетов на рейсы Москва-Гюмри на зимний сезон. Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

По ее словам, авиакомпания будет выполнять рейсы в Гюмри только до конца октября. Авиакомпания сообщила, что причиной прекращения полетов является недолив топлива в аэропорту «Ширак».

««Победа» рассмотрит вопрос возобновления продажи билетов лишь в том случае, если аэропорт примет четкие меры: компенсирует стоимость недолитого топлива и даст гарантии исключения недолива топлива в будущем», - сообщили Радио Азатутюн в компании.

Сегодня «Победа» - единственная авиакомпания, которая предлагает сравнительно дешевые билеты из Москвы в Армению. Авиакомпания выполняет 10 рейсов в неделю, предполагалось, что с конца октября будут выполняться 7 рейсов в неделю.

Единственный российские лоукостер выполняет рейсы в Гюмри с декабря 2016 года.

Сегодня об отмене рейса Москва-Гюмри написали все российские СМИ.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники в «Победе» пишут, что авиакомпания неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием урегулировать вопрос недолива топлива, однако принятых аэропортом мер оказалось недостаточно, и проблема остается.