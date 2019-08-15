Возле здания правительства прошел протест против эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения

Сегодня экологические активисты провели акцию протеста возле здания правительства Армении. Они выступают против разработки Амулсарского золоторудного месторождения и настаивают на том, что этот рудник будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды.

Накануне Следственный комитет Армении обнародовал результаты экспертизы Алуслара. Согласно результатам экспертизы, проведенной Международной компанией ELARD по заказу Следственного комитета, очень маловероятно, что загрязненные воды рудника Амулсар окажут какое-либо влияние на источники Джермука. Согласно отчету, никаких нарушений в плане влияния на биоразнообразие не обнаружено.

Получив заключение международной экспертизы в отношении рудника Амулсар, следственный орган установил, что оснований для продолжения уголовного дела в связи с рудником нет.

Экологи не согласны с опубликованным заключением. Так, они отмечают, что даже не была проведена оценка социально-экономических последствий. В частности, как утверждают протестующие, не была дана оценка тому, какое влияние рудник будет оказывать на Джермук как на курортный город, на его экономику и жителей.

Отметим, что сегодня на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство изучит результаты международной экспертизы по вопросу Амулсара для того, чтобы прийти к выводам по данной проблеме.