Никол Пашинян 22 сентября в Лос-Анджелесе встретится с армянской общиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября отправится в США, где встретится с армянской общиной.

«Давно уже планировал провести встречу в одной из самых многочисленных армянских общин - в Лос-Анджелесе. Наши многочисленные соотечественники ждут моего приезда в Лос-Анджелес. И вот, в этом году ожидаемая встреча состоится 22 сентября в 16:00 в лос-анджелесском Гранд парке, куда я приглашаю всех наших дорогих соотечественников из Лос-Анджелеса и соседних городов, у которых будет настроение и время и которые будут заинтересованы в этой встрече. Надеюсь, что мы обсудим также ту повестку, о которой я в последний раз говорил на митинге в Степанакерте, и надеемся организовать в этот день хорошую, мощную, теплую армянскую встречу в Лос-Анджелесе, который некоторые справедливо называют также «столице Спюрка». Надеюсь, что посещение будет результативным», - в прямом эфире в Facebook сказал премьер.

Пашинян отметил, что Лос-Анджелес был одним из самых важных центров поддержки ненасильственной, бархатной революции в Армении.

«Очень высоко оцениваю оказанную нашими соотечественниками поддержку, моральную поддержку, когда они в течение всей революции стояли, правда, виртуально, но на площади Республики. Конечно, были также соотечественники, которые физически приехали в те дни, у нас была возможность услышать их с трибуны. Так что для меня это очень важная и ожидаемая встреча», - резюмировал премьер-министр.