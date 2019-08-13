Премьер-министр в прямом эфире провел встречу с мэром Еревана

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в прямом эфире транслировал свою рабочую встречу с мэром Еревана Айком Марутяном.

Премьер-министр спросил мэра, почему до сих пор не решена проблема вывоза мусора. Мэр ответил, что ошибка была совершена с самого начала: хотя в 2012-ом и 2015 годах был объявлен конкурс, чтобы с заявками на саночистку и уборку мусора в западном и восточном районах Еревана обращались разные компании, однако в обоих конкурсах победила компания «Санитек», подписав 12-летний контракт.

«Если был такой шанс, что победит одна и та же компания, тогда зачем делили на две части? - выразил недоумение премьер и продолжил: - По сути, когда вы говорите, что нет подушки безопасности, вы это имеете в виду?»

«Да», - ответил Марутян.

Мэр отметил, что созданное городскими властями «Общинного предприятия по вывозу мусора и санитарной очистке Еревана» сегодня является подушкой безопасности, компания «Санитек» не справляется, и они вынуждены выполнять часть работы.

Предприятие уже имеет 16 новых машин, предназначенных для вывоза мусора, в ближайшее время будут закуплены еще 39 машин. По словам Марутяна, для очистки Еревана от мусора необходимо более 50 таких машин. Созданное мэрией предприятие заказало 8 тысяч пластиковых мусорных контейнеров (мэр сказал, что денег не хватило бы на покупку металлических контейнеров).

Марутян отметил, что в «Санитек» говорят, что у них есть 22 машины, но по сведениям мэрии их меньше. По словам мэра, «Санитек» также установила меньше контейнеров, чем должна была. «В контракте указано, что каждый год они должны обеспечивать 16 тысяч металлических мусорных контейнеров. Сейчас в общей сложности 5 тысяч контейнеров – как металлических, так и пластиковых», - сообщил Марутян.

«То есть, общее число мусорных контейнеров в три раза меньше предусмотренного в контракте?» - спросил Пашинян.

«Да. Они говорят, что в контракте указано 8 тысяч, но это не так», - ответил мэр.

Премьер-министр спросил, является ли заключенный с «Санитек» контракт нормальным. Мэр ответил, что этот контракт выгоден обеим сторонам при условии, если компания будет выполнять свои обязательства.

Премьер-министр задал следующий вопрос: выполняет ли мэрия свои договорные обязательства? Марутян ответил, что единственное обязательство муниципалитета - давать деньги, и они точно по графику их перечисляют, не считая штрафы.

«Санитек» утверждает, что штрафы являются необоснованными и влияют на их работу, компания даже подала в суд на мэрию. Марутян на это возражает: один миллион жителей Еревана каждый день выходят в город и видят, что эти штрафы более чем обоснованны.

Марутян сказал, что даже спросил «Санитек», что ему сделать, чтобы они хорошо работали: «Они сказали: поднимите цену. Я сказал: брат, прости, мы не можем. Это не мой карман. Я даже сделал предложение, я сказал: прошу вас, давайте расторгнем два контракта с вами, снова объявим конкурс. Вы приходите и по желаемой вами цене участвуйте в конкурсе».

«Но они не согласились. Но в таком случае в чем тут логика?» - вновь с недоумением заметил Никол Пашинян.

По словам Марутяна, «Санитек» предложила им инвестировать 4 млн долларов с условием, что что бы ни случилось, они продолжат работать до истечения срока контракта. Мэр ответил, что этой гарантией является сам контракт.

Премьер-министр подтвердил, что никто не может помешать компании, которая взяла на себя работы по контракту. Он также намекнул, что есть некоторые, пока не проверенные сведения. «Есть другая информация, связанная со всем этим, с компанией, ее связями, ее поставщиками, но пока она не проверена, я даже не считаю нужным сегодня говорить о ней. Если немного подумаем, например, возьмем Ливан, кто имеет связь с Ливаном, брат какого высокопоставленного чиновника. Не будем говорить, о ком идет речь, хотя все мы понимаем, о ком идет речь. Нужно учитывать, что есть и такой нюанс», - сказал он.

Напомним, что Комитет государственных доходов возбудил уголовное дело против «Санитек» за уклонение от уплаты налогов. После этого директор компании Николас Тавил покинул Армению, а в последней пресс-конференции участвовал по скайпу, утверждая, что ему в Армении угрожает опасность.

Премьер-министр Пашинян сегодня в прямом эфире сказал, что это спекуляция и что никакая опасность не грозит.

Айк Марутян отметил, что уголовное дело возбуждено в связи с неуплатой налогов.

«Если это будет обосновано, ваша версия о процессе снятия денег становится более реальной. Может быть, какие-то люди, которые находятся в розыске в Ливане, нуждаются в деньгах? Тем более, что некоторые счета находятся под арестом, они там в казино, в Баден-Бадене нуждаются в деньгах. Я просто так вслух размышляю», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.