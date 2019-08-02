На протяжении многих месяцев не справляющаяся с вывозом мусора в Ереване компания «Санитек» собирается обратиться в международный арбитражный суд, если мэрия Еревана не ответит на ее предложения.

Уже в понедельник компания начнет арбитражную переписку с правительством, однако до этого у нее есть к мэрии два предложения. В краткосрочном плане компания предлагает осуществлять вывоз мусора совместными силами, в долгосрочном плане - готова инвестировать 4 млн долларов: увеличить число мусорных контейнеров, обновить парк мусороуборочных машин, однако все это с тем условием, что городские власти должны обязаться разработать программу действий по управлению мусором, вернуть компании взысканные с нее суммы штрафов и пересмотреть плату за ее услуги.

На вопрос Радио Азатутюн, как получилось, что компания, заявляющая о своих финансовых трудностях, готова вложить новые инвестиции, владелец компании Николас Эль Тавил ответил: «Если мы сможем найти одно глобальное решение и если предложение, которое мы сделали, будет принято, совладельцы и банк согласятся сделать еще одну инвестицию».

В «Санитек» мэрию Еревана обвиняют в том, что их предложения и предупреждения, сделанные еще несколько месяцев назад, были проигнорированы. Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян на это отвечает, что они не прекратили сотрудничество с «Санитек», но имели одно соображение: «Речь не может идти об отсутствии сотрудничества, также было подчеркнуто, что сотрудничество может быть исключительно на основе договора».

В мэрии пока не торопятся отвечать, готовы ли они принять предложения «Санитек». Пресс-секретарь мэра говорит, что на сегодняшней пресс-конференции ничего нового, о чем не было бы известно мэрии, сказано не было.

«В Сети многие пользователи сейчас распространяют фотографии, запечатлевшие состояние с мусором в 2017-2018 годах, хотя тогда состояние с вывозом мусора не было таким, как сегодня, но летом оно было крайне неудовлетворительным. В ходе этой пресс-конференции так и не прозвучал ответ на вопрос, почему компания, которая взяла на себя обязательство очищать этот город от мусора, уже второй год не делает этого, и с каждым годом ситуация становится все хуже», - отметил Карапетян.

Почему директор и владелец компании «Санитек» Николас Эль Тавил не присутствовал на сегодняшней пресс-конференции в Ереване и отвечал на вопросы журналистов по «Скайп», представители компании объяснили так: у них есть опасение, что по возбужденному в отношении «Санитек» уголовному делу, возможно, будет арестован именно директор.

Радио Азатутюн на днях выяснило в Комитете госдоходов, о каком уголовном деле идет речь. Еще в феврале уголовное дело было возбуждено в связи с неуплатой компанией налогов в крупном размере. Обвиняемых пока нет.

Директор «Санитек» Николас Эль Тавил утверждает, что они подвергаются агрессивному административному давлению и во всем этом видят политический подтекст.

«Уголовное дело безосновательное и незаконное, оно имеет политические мотивы, это одна из многочисленных попыток мэрии Еревана исчерпать финансовые ресурсы «Санитек», что, по сути, преследует одну цель – несправедливым и дискриминационным путем конфисковать имущество частного инвестора со стороны власти», - сказал Тавил.

В мэрии считают прозвучавшие заявления беспочвенными, а некоторые даже «абсурдными».

«Основанием для этого уголовного дела не было заявление или какое-то действие мэрии, это совершенно независимый от мэрии процесс, и мэрия также была об этом проинформирована буквально несколько недель назад», - сказал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Представитель юридической команды «Санитек» Армен Арутюнян говорит, что речь идет примерно о 290 млн драмов невыплаченных налогов. Адвокат утверждает, что «Санитек» не уклонялась от уплаты налогов, а воспользовалась законом об иностранных инвестициях. По закону, компания имеет возможность выплачивать столько налогов, сколько требовалось по предыдущему законодательству.

«Никакого обоснования нет. Мы получили решение о возбуждении уголовного дела, в котором отмечается, что принимающее решение должностное лицо сочло, что закон об иностранных инвестициях неприменим, и на этом основании компания «Санитек» обязана рассчитывать и выплачивать свои налоги в поле общего налогообложения», - сказал Арутюнян.

Комитет госдоходов пока не комментирует обвинения «Санитек», в ведомстве говорят, что в случае необходимости выступят с заявлением.

В «Санитек» исключают связь с бывшим мэром Еревана Тароном Маркаряном

Представители «Санитек» отрицают связь компании с бывшим мэром Еревана Тароном Маркаряном, представляющим Республиканскаую партию Армении, они исключают, что в их автопарке были мусороуборочные машины, принадлежащие Тарону Маркаряну, которые он забрал с собой после своей отставки.

«Очень легко проверить, кому принадлежат машины, можно пойти в Дорожную полицию и проверить, кому принадлежат мусороуборочные машины. Точно так же легко можно проверить, кто являются акционерами или собственниками компании «Санитек», и непонятно, почему распространяются эти слухи», - сегодня в беседе с журналистами сказал директор «Санитек» Николас Эль Тавил.

А в ответ на вопрос, почему именно после революции возникла такая плохая ситуация с вывозом мусора в Ереване, в компании заверяют, что это совпадение и что проблемы возникли еще при Тароне Маркаряне.