КГД: «Санитек» уклонилась от уплаты налогов

Помимо ненадлежащего выполнения работ по вывозу мусора в Ереване, компания «Санитек», согласно Комитету государственных доходов (КГД), также уклонилась от уплаты налогов.

Ведомство официально разъясняет, что изначально «Санитек интернейшнл» со своим армянским филиалом в связи со своей деятельностью была плательщиком НДС, однако в дальнейшем компания сочла, что перевозка мусора может рассматриваться как перевозка грузов, в случае чего, согласно закону «О фиксированных платежах», может не платить НДС.

Заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян на сегодняшней пресс-конференции пояснил: «Это означает, что часть услуг, включенных в общий цикл процесса утилизации мусора, а именно: услуги по санитарной очистке, услуги по обслуживанию зимой, компания продолжала осуществлять, платя налог на добавленную стоимость, а конкретный процесс вывоза мусора она считала грузоперевозкой».

Согласно официальной позиции КГД, часть деятельности «Санитек», связанная с перевозкой мусора, не может рассматриваться в контексте закона «О фиксированных платежах» и квалифицироваться как грузоперевозка. «Перевозка мусора является отдельным компонентом процесса вывоза мусора и входит в рамки общей услуги по вывозу мусора. Она не является отдельным видом грузоперевозок», - сказал замглавы КГД.

Закон «О фиксированных платежах» с 1 января 2018 года потерял силу, и «Санитек» выдвинула 7-ю статью закона «Об иностранных инвестициях», которая устанавливает: «В случае изменения законодательства Республики Армения, регулирующего иностранные инвестиции, по желанию иностранного инвестора, в течение 5 лет с момента инвестирования применяется законодательство, действовавшее на момент инвестирования».

По данным КГД, с начала 2018 года по сентябрь того же года «Санитек» продолжала считать себя плательщиком фиксированного платежа по части перевозки мусора.

По предварительным подсчетам КГД, «Санитек» не выплатила в госбюджет НДС в размере более чем 0,5 млрд драмов.

Еще в феврале этого года по этим фактам было возбуждено уголовное дело. Заместитель председателя КГД сообщил, что предварительное следствие все еще продолжается. Также было установлено, что «Санитек» не выплатила предусмотренные экологические выплаты.

Около двух недель назад директор компании «Санитек» Николас Тавил по видеосвязи из Ливана заявил журналистам, что это уголовное дело является незаконным и необоснованным и что оно было инициировано мэрией Еревана с целью истощения финансовых ресурсов компании.

Согласно «Санитек», они своевременно обратились в КГД и правительство, сообщив, что инвестиции могут оказаться под угрозой, и получили разрешение продолжить платить по части перевозки мусора по положениям закона, уже потерявшего силу.

Зампредседателя КГД сегодня обратился также к ходу уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением от уплаты налогов крупной компанией по импорту сельхозпродукции «Спайка». «Предварительное следствие все еще продолжается, принимаются меры для полного выяснения размера ущерба, нанесенного государству компанией. Действия по этой части довольно сложные и масштабные», - сказал он.

Тем не менее, уже есть некоторые расчеты, согласно которым, ущерб, нанесенный компанией государству, вместе со штрафами составляет около 10 млрд драмов. «В госбюджет возвращен пока 1 млрд драмов», - сообщил Ованнисян.

Эдвард Ованнисян также представил один из способов уклонения от уплаты налогов крупными бизнесменами: компании часто делят свой бизнес, чтобы платить меньше налогов. «На основании полученной информации и проведенных анализов по этой части раскрываются связанные с налогоплательщиками обстоятельства, в результате проведенных мероприятий они обосновываются, выявляются реальные бенефициары», - сообщил он.