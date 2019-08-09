Вице-премьер Тигран Авинян считает реалистичным обеспечение в ближайшем будущем экономического роста на уровне 9,5% в том случае, если будут приложены соответствующие усилия.

«В случае, если будут приложены соответствующие усилия, то, что сегодня кажется нереалистичным, станет возможным в ближайшем будущем», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Авинян.

На митинге, организованном 5 августа на площади Возрождения в Степанакерте в связи с проведением 7-х Панармянских игр, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявил, что до 2050 года население Армении нужно увеличить минимум до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн человек и искоренить бедность, в 15 раз увеличить ВВП Армении.

А для того, чтобы до 2050 года в 15 раз увеличить ВВП страны, нужно ежегодно иметь экономический рост на уровне 9,5%.

На вопрос, не ждет ли эти заявления премьер-министра та же судьба, что и мегапроекты экс-президента Сержа Саргсяна, Авинян ответил: «Я думаю, что в ближайшие несколько лет в условиях глубоких реформ и пересмотра общего бюджета сществующие инерционные подходы полностью изменятся, в частности, в случае внедрения инклюзивной модели экономического роста, в случае расширения услуг образования и здравоохранения, когда мы прямо будем работать над развитием человеческого капитала, я убежден, что это не может не дать серьезнейшего эффекта в будущем, возможно, не в ближайшие несколько лет, но после этого, когда произойдут определенные глубинные изменения в образовательной системе, в науке, в сфере высоких технологий, в системе здравоохранения, я убежден, что это не может не дать серьезного эффекта».

Авинян подчеркнул, что, возможно, не в ближайшие пару лет, но в дальнейшем двузначный экономический рост однозначно является реалистичным.