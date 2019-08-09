Пашинян: «Мы придаем особую важность созданию общего финансового рынка ЕАЭС»

В Кыргызтане, в городе Чолпон-Ата, сегодня состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном формате.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян как глава председательствующей в органах ЕАЭС страны выступил со вступительным словом, в котором, в частности, отметил: «Считаем важным достижение окончательного решения по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза».

«Мы придаем особую важность созданию общего финансового рынка ЕАЭС. Осуществление запланированных работ по созданию общего финансового рынка до 2025 года, по части вступления в силу в 2020 году «Соглашения о гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка», а также подписание соглашений в сферах допуска брокеров и дилеров одного государства к участию в организованных торгах на биржах других государств-членов будут способствовать достижению общих целей в указанные сроки. В этом вопросе мы считаем важным предоставление возможности по размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах и осуществлению обмена информацией по кредитным историям», - сказал глава правительства Армении.

Относительно регулирования алкогольного рынка он отметил, что страны-члены Союза в целом выступают за снятие барьеров в этом секторе экономики. «Он является для Армении приоритетным направлением и имеет широкие экспортные возможности на рынках Евразийского экономического союза», - сказал Пашинян.

«Мы придаем важное значение, тому, чтобы субъекты наших стран, работающих в агропромышленном секторе, имели обобщенную информацию о спросе и предложении сельскохозяйственной продукции в государствах-членах Евразийского экономического союза», - также подчеркнул премьер-министр Армении.

Говоря о своих визитах в начале июля во Вьетнам и Сингапур, Пашинян отметил: «Как страна, председательствующая в ЕАЭС, мы уделили особое внимание вопросам сотрудничества нашей организации с обеими странами. Были обсуждены возможности расширения торгово-экономического взаимодействия, и в частности, вопрос о подписании договора о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. Было достигнута принципиальная договоренность о том, что, в случае своевременного завершения переговорного процесса и согласования проекта договора, премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, на котором и будет подписан этот договор. По данному вопросу я заручился согласием руководителей всех наших стран».

Он обратиться к государствам-членам ЕАЭС и к руководству Коллегии с просьбой максимально ускорить все необходимые процедуры, связанные с согласованием проекта договора для его успешного подписания 1 октября в Ереване.

«В соответствии с договоренностями с главами государств-членов ЕАЭС я также пригласил президента Ирана принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Ереване», - отметил премьер.

Сообщив, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, будет проводиться международный форум под названием «Транзитный потенциал Евразийского континента», на который приглашены главы всех государств - членов Евразийского экономического союза и стран-партнеров ЕАЭС, Пашинян продолжил: «Предполагается, что на площадке Форума будут обсуждены актуальные проблемы развития транспортно-логистической сети континента, перспективы разработки новых и реализации существующих масштабных инфраструктурных проектов государств региона, а также вопросы, связанные с развитием цифровых коридоров Евразии».

Главы правительств государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС, развитии общего финансового рынка ЕАЭС, создании общего алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, создании трансграничных компаний, трансграничном информационном взаимодействии, сотрудничестве в сфере промышленной кооперации и трансфера технологий, подписании проекта “Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза”, развитии агропромышленного комплекса в ЕАЭС.

По итогам заседания подписан ряд документов, в частности, распоряжение “О нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза”, график создания общего финансового рынка ЕАЭС, решения и распоряжения, нацеленные на углубление сотрудничества между странами-членами ЕАЭС в вышеупомянутых сферах. Ожидается, что Концепция о создании общего финансового рынка ЕАЭС будет подписана 1 октября в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Принято решение о проведении следующего заседания Евразийского межправительственного совета 25 октября 2019 года в Москве.

Затем с участием глав правительств государств-членов ЕАЭС и председателя ЕЭК Тиграна Саргсяна состоялась церемония гашения марки, посвященной 5-летию образования Евразийского экономического союза.