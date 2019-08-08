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А потом пришла Россия. 11 лет пятидневной «августовской» войне

В Грузии в эти дни в 11-й раз вспоминают годовщину "августовской войны" – пятидневного вооруженного конфликта с Россией, последовавшего за попытками Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. Боевые действия, во время которых российская армия вторглась на территорию Грузии, продолжались до 12 августа и закончились подписанием плана Медведева – Саркози о мирном урегулировании. В результате событий августа 2008 года погибли более 350 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих.
8 августа 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили (справа) и министр обороны страны Леван Изория у Мемориала героев &ndash; памятника грузинам, погибшим в сражениях за независимость страны
1 8 августа 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили (справа) и министр обороны страны Леван Изория у Мемориала героев – памятника грузинам, погибшим в сражениях за независимость страны
Накануне годовщины активисты движения &quot;Россия&nbsp;&ndash; оккупант&quot; выступили за переименование Московского проспекта в Тбилиси. Они принесли на проспект таблички с именами 170 грузинских военных, погибших в войне 2008 года, предложив мэрии переименовать улицу в честь любого из них
2 Накануне годовщины активисты движения "Россия – оккупант" выступили за переименование Московского проспекта в Тбилиси. Они принесли на проспект таблички с именами 170 грузинских военных, погибших в войне 2008 года, предложив мэрии переименовать улицу в честь любого из них
&quot;Стыдно, чтобы такой большой проспект носил название столицы страны-оккупанта&quot;,&nbsp;&ndash; сказал на акции журналистам один из её участников&nbsp;Гига Макарашвили
3 "Стыдно, чтобы такой большой проспект носил название столицы страны-оккупанта", – сказал на акции журналистам один из её участников Гига Макарашвили
Но вернёмся на 11 лет назад. После начала конфликта в Цхинвали на помощь южноосетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Танки с тысячами российских солдат 8 августа вошли на территорию Южной Осетии через Рокский тоннель. В результате грузинские войска были полностью выбиты из Цхинвали к 11 августа. По версии многих исследователей той войны, на самом деле Россия готовилась к вторжению еще до первых обстрелов Цхинвали с грузинской стороны
4 Но вернёмся на 11 лет назад. После начала конфликта в Цхинвали на помощь южноосетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Танки с тысячами российских солдат 8 августа вошли на территорию Южной Осетии через Рокский тоннель. В результате грузинские войска были полностью выбиты из Цхинвали к 11 августа. По версии многих исследователей той войны, на самом деле Россия готовилась к вторжению еще до первых обстрелов Цхинвали с грузинской стороны

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