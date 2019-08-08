В Грузии в эти дни в 11-й раз вспоминают годовщину "августовской войны" – пятидневного вооруженного конфликта с Россией, последовавшего за попытками Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. Боевые действия, во время которых российская армия вторглась на территорию Грузии, продолжались до 12 августа и закончились подписанием плана Медведева – Саркози о мирном урегулировании. В результате событий августа 2008 года погибли более 350 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих.