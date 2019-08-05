Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Компания «Санитек» начала предарбитражный процесс против правительства Армении

Смотрите комментарии

Компания «Санитек» уже начала предарбитражный процесс против правительства Армении В компании сообщают, что до конца сегодняшнего дня либо до завтрашнего утра уведомят правительство о своем намерении обратиться в арбитражный суд.

Пресс-секретарь компании Кнарик Аракелян сказала Радио Азатутюн следующее: «Это процесс, то есть, это не так, что ты решил и сразу обратился. Первый шаг – это обращение с письмом к правительству, которое до конца дня либо до завтрашнего утра уже будет направлено. У меня пока нет информации от юристов о том, что оно уже отправлено».

В «Санитек» готовы отступить и остановить процесс, но они пока не получили ответа от мэрии Еревана на свои предложения.

На вопрос Радио Азатутюн, как долго они собираются ждать ответа, пресс-секретарь «Санитек» ответила: «Мы параллельно начинаем процесс».

На вопрос, можно ли на полпути пойти на диалог, если будет сделан шаг к сотрудничеству, Аракелян ответила: «Все возможно, как сказал Тавил, мы готовы путем диалога найти наилучшее решение, чтобы для трех сторон - мэрия Еревана, «Санитек» и граждан, естественно, это было выгодно».

В ходе созванной на прошлой неделе пресс-конференции директор «Санитек» Николас Эль Тавил представил предложения компании: в краткосрочном плане компания предлагает мэрии осуществлять вывоз мусора совместными силами, взяв в аренду общинные мусоровозы и мусорные контейнеры, а в долгосрочном плане - готова инвестировать 4 млн долларов, чтобы увеличить число мусорных контейнеров, обновить парк мусороуборочных машин, однако все это с тем условием, что городские власти должны обязаться разработать программу действий по управлению мусором, вернуть компании взысканные с нее суммы штрафов и пересмотреть договор с компанией, повысив плату за ее услуги.

Руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян считает предложение «Санитек» несвоевременным.

«Если бы пересмотр был сделан тогда, по крайней мере, на 2019 год у нас была бы лучшая ситуация и более дешевое решение, чем сейчас, потому что уже были заплачены миллиарды за эти мусоровозы, за мусорные баки», - отметил Хаджакян.

Член фракции «Мой шаг» Совета старейшин Айк Ованнисян убежден, что инвестиции «Санитек» могла сделать и до этого, никаких препятствий для этого не было. Ованнисян считает предложение компании абсурдным.

«В ходе переговоров мы понимаем только одно, что компания «Санитек» утверждает, что скоро привезет машины и мусорные контейнеры. Что мы получили? Из обещанного в Ереван прибыли лишь 200 контейнеров, да и то я называю это чудом», - сказал Ованнисян.

Поскольку «Санитек» не смогла организовать вывоз мусора на должном уровне, мэрия создала общинную компанию, для смягчения ситуации в городе.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG