Компания «Санитек» начала предарбитражный процесс против правительства Армении

Компания «Санитек» уже начала предарбитражный процесс против правительства Армении В компании сообщают, что до конца сегодняшнего дня либо до завтрашнего утра уведомят правительство о своем намерении обратиться в арбитражный суд.

Пресс-секретарь компании Кнарик Аракелян сказала Радио Азатутюн следующее: «Это процесс, то есть, это не так, что ты решил и сразу обратился. Первый шаг – это обращение с письмом к правительству, которое до конца дня либо до завтрашнего утра уже будет направлено. У меня пока нет информации от юристов о том, что оно уже отправлено».

В «Санитек» готовы отступить и остановить процесс, но они пока не получили ответа от мэрии Еревана на свои предложения.

На вопрос Радио Азатутюн, как долго они собираются ждать ответа, пресс-секретарь «Санитек» ответила: «Мы параллельно начинаем процесс».

На вопрос, можно ли на полпути пойти на диалог, если будет сделан шаг к сотрудничеству, Аракелян ответила: «Все возможно, как сказал Тавил, мы готовы путем диалога найти наилучшее решение, чтобы для трех сторон - мэрия Еревана, «Санитек» и граждан, естественно, это было выгодно».

В ходе созванной на прошлой неделе пресс-конференции директор «Санитек» Николас Эль Тавил представил предложения компании: в краткосрочном плане компания предлагает мэрии осуществлять вывоз мусора совместными силами, взяв в аренду общинные мусоровозы и мусорные контейнеры, а в долгосрочном плане - готова инвестировать 4 млн долларов, чтобы увеличить число мусорных контейнеров, обновить парк мусороуборочных машин, однако все это с тем условием, что городские власти должны обязаться разработать программу действий по управлению мусором, вернуть компании взысканные с нее суммы штрафов и пересмотреть договор с компанией, повысив плату за ее услуги.

Руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян считает предложение «Санитек» несвоевременным.

«Если бы пересмотр был сделан тогда, по крайней мере, на 2019 год у нас была бы лучшая ситуация и более дешевое решение, чем сейчас, потому что уже были заплачены миллиарды за эти мусоровозы, за мусорные баки», - отметил Хаджакян.

Член фракции «Мой шаг» Совета старейшин Айк Ованнисян убежден, что инвестиции «Санитек» могла сделать и до этого, никаких препятствий для этого не было. Ованнисян считает предложение компании абсурдным.

«В ходе переговоров мы понимаем только одно, что компания «Санитек» утверждает, что скоро привезет машины и мусорные контейнеры. Что мы получили? Из обещанного в Ереван прибыли лишь 200 контейнеров, да и то я называю это чудом», - сказал Ованнисян.

Поскольку «Санитек» не смогла организовать вывоз мусора на должном уровне, мэрия создала общинную компанию, для смягчения ситуации в городе.