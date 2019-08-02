Доходы госбюджета в первом полугодии увеличились на 152 млрд драмов - Пашинян

Увеличения доходов госбюджета на 152 млрд драмов удалось добиться в результате экономического роста и сокращения теневой экономики. Об этом сегодня сказал Радио Азатутюн заместитель министра финансов Армен Айрапетян.

Премьер-министр Никол Пашинян вчера на своей странице в Facebook сообщил, что в первой половине этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета увеличились на 25,1% или на 152 млрд драмов.

Глава правительства Армении отметил, что после революции подобный рост госдоходов позволил инициировать ряд программ: «С 1 июня в среднем на 10% повысилась зарплата военнослужащих; с 1 сентября будет увеличена на 10% зарплата порядка 38 тысяч учителей; с 1 января 2020 года на 10% повысятся пенсии; дополнительные 7 млрд 400 млн драмов будут выделены на строительство дорог – на ремонт автодорог протяженностью в 330 км; по субвенционным программам дополнительные 10 млрд драмов будут выделены общинам – для реализации общинных программ; 3 млрд драмов будут выделены для решения одной программой жилищных проблем людей, потерявших жилье во время землетрясения 1988 года, имеющиеся обязательства государства в отношении которых де-юре зарегистрированы».

По словам замминистра, дополнительные доходы позволят реализовать новые проекты, что окажет стимулирующее влияние на экономический рост.

«Доходы от экономики должны тем же путем возвращаться в экономику, чтобы не было замедления экономической активности, в направлении чего и проводятся работы», - сказал он.

Согласно госбюджету на 2019 год, в этом году доходы Республики Армения составят 1 трлн 496 млрд драмов. Это существенно более высокий показатель, по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году доходы госбюджета составили 1 трлн 308 млрд драмов, в 2017 году - 1 трлн 210 млрд драмов, в 2016 году - 1 трлн 186 млрд драмов, в 2015 году - 1 трлн 191 млрд драмов.

По словам экономиста, представителя партии «Армянский национальный конгресс» Ваагна Хачатряна, увеличение доходов, конечно, обусловлено сокращением теневой части экономики, однако важно понимать, что эта цифра также свидетельствует об оживлении экономики.

«В основном рост имел место по линии трех видов налогов, речь идет о налоге на добавленную стоимость, налоге на прибыль, подоходном налоге. Если посмотреть, какой из них больше повлиял на сбор этих дополнительных 152 млрд драмов, то НДС и подоходный налог обеспечили примерно 38% роста. Если посмотреть на НДС, то по линии этого налога больше налогов было собрано не с импортируемых товаров, а с местных производств или местных услуг, или, можем сказать, с местного рынка. Это означает, что могли повлиять два обстоятельства: экономическая активность и сокращение тени», - сказал Хачатрян.