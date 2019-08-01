Премьер: Доходы госбюджета в первом полугодии увеличились на 25,1%

Доходы госбюджета в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 25,1% или на 152 млрд драмов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что до революции обещал, что в течение одного-двух лет доходы бюджета вырастут на 25-30%.

В результате увеличения доходов госбюджета, по мнению главы правительства, появилась возможность инициировать следующие крупные программы: «Я 1 июня в среднем на 10% повысилась зарплата военнослужащих; с 1 сентября будет увеличена на 10% зарплата порядка 38 тысяч учителей; с 1 января 2020 года на 10% повысятся пенсии; дополнительные 7 млрд 400 млн драмов будут выделены на строительство дорог – на ремонт автодорог протяженностью в 330 км; по субвенционным программам дополнительные 10 млрд драмов будут выделены общинам – для реализации общинных программ; 3 млрд драмов будет выделено для решения одной программой квартирных проблем людей, потерявших жилье во время землетрясения 1988 года, имеющиеся обязательства государства в отношении которых де-юре зарегистрированы».