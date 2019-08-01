Армения инициировала процесс назначения второго заменяющего члена в Венецианской комиссии Совета Европы. Министерство иностранных дел Армении уже уведомило об этом секретариат комиссии. Эту информацию в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщили в Министерстве юстиции.

С 1997 года членом от Армении в Венецианской комиссии является бывший председатель Высшего судебного совета РА и Конституционного суда РА Гагик Арутюнян, а заменяющим членом является Вартан Погосян, который вместе с нынешним председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном стал соавтором принятой в 2015 году Конституции.

Венецианская комиссия в последнее время оказалась в центре внимания по двум причинам. Во-первых, Конституционный суд с целью получения консультативного мнения по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна 18 июля обратился в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию. Предложение было сделано председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном. Спустя неделю стало известно, что новоназначенный министр юстиции Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию по вопросу ратификации наделавшей в Армении много шума Стамбульской конвенции.

По обоим вопросам международная структура пока свое консультативное заключение не представила.

Неясно, какое участие в вопросе предоставления этих заключений имеет представитель Армении в Венецианской комиссии.