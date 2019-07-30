Жаркие дискуссии вокруг Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция на протяжении нескольких недель является темой жарких дискуссий в Армении.

Конвенцию Совета Европы «О предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия и борьбе с ним» из 47 стран-членов Совета Европы ратифицировали уже 34, 11 государств, включая Армению, подписали ее, но еще не ратифицировали. Ее нет пока и в повестке дня парламента страны.

Министерство юстиции представило комментарии относительно конвенции в виде представленных в таблице доводов, а до этого министр и заместители министра в прямом эфире в Facebook заявили, что поднятый вокруг конвенции шум является искусственным.

«Преследуется цель просто нанести удары по власти с разных сторон и создать негативный фон вокруг всего этого», - отметил министр юстиции Рустам Бадасян.

Конвенция обязывает государства предотвращать насилие без какой-либо дискриминации, в том числе гендерной. А ратификация конвенции, по утверждению министерства, не навязана извне, а нужна стране.

«Это обязательство Республики Армения перед своими гражданами - обеспечивать защиту прав человека», - сказал Бадасян.

Конвенция, однако, собирает армию протикников на сайте Stop Stambul, инициатором чего стал председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян. Он говорит, что борьба не носит политического характера, аналогичные опасения он высказывал и во время обсуждения законопроекта о равноправии между женщинами и мужчинами.

«Я сам активно выступал против этого законопроекта, более того, я организовал профессиональные обсуждения, даже был гостем в студии Азатутюн ТВ, и СМИ полны материалов об этом. То есть, я говорил это и тогда, это опровергает то, что у меня есть политическая цель против сегодняшних властей. Я увидел опасность для семьи и в этом смысле высказал свою обеспокоенность», - сказал Ара Зограбян.

Он подчеркнул, что выступает за предотвращение насилия, в конвенции в этом смысле есть механизмы, которые нужно применять в нашем законодательстве, однако, по его мнению, в ней есть неприемлемые формулировки. Например, в объяснении семейного насилия, наряду с семьей, бывшими супругами, партнерами есть также формулировка семейной единицы. По словам Зограбяна, это риск того, что и ЛГБТ-сообщество также станет частью семьи.

«Пусть отдельно примут закон, защищающий права ЛГБТ-лиц, если считают, что в этом есть необходимость, но не включают их в семейное насилие и в семью, потому что в этом случае, возможно, завтра в том же понятии семьи уже косвенно будет предоставлено место и этим людям. Я против того, чтобы понятие семьи мы пытались заполнить другими полами», - отметил Зограбян.

Руководитель органа по мониторингу Стамбульской конвенции Марселин Науди по просьбе Радио Азатутюн представила некоторые комментарии. Во-первых, она подчеркнула, что ратифицировавшие конвенцию страны обеспечили заметный прогресс в плане предотвращения насилия в отношении женщин.

Что касается дискуссий в Армении, то Науди сказала: «Стамбульская конвенция не определяет, что такое семья, не говорит, что семья состоит из X, Y, Z. Конвенция пытается защитить женщин. Мы также говорим: она должна применяться в отношении всех женщин, независимо от того, кто они: цыганки или мусульманки, независимо от их этнической принадлежности, сексуальной ориентации, от того, гомосексуальны они или гетеросексуальны, никто не должен быть лишен помощи, поддержки».

Марселин Науди считает, что Армения, как и другие страны, выиграет от ратификации этой конвенции.

Кстати, оговорки по поводу конвенции есть и у Армянской Апостольской церкви. Заявление распространили епископы и епархиальные предводители. Они призывают власти не ратифицировать конвенцию. Духовные отцы в подтексте статей видят опасности: свобода выбора пола и формулировки против армянского восприятия семьи. Согласно церковному учению, семью могут создать мужчина и женщина, напоминают священнослужители.

В Министерстве юстиции напоминают: то же самое говорится и в нашей Конституции. «Согласно 35-й статье, только достигшие брачного возраста женщина и мужчина могут создать семью», - отметил заместитель министра юстиции Рафик Григорян.

Министр юстиции в Facebook сообщил, что они начали конструктивный диалог с церковью по поводу конвенции, однако неясно - на основе какого содержания. Ни конвенцию, ни Святое Писание изменить невозможно.