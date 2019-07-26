Оставшиеся в Хургаде граждане Армении вылетят в Ереван

Более 100 граждан Армении, которые из-за отмены вчерашнего рейса Хургада-Ереван остались в этом египетском курортном городе, сегодня вылетят в Ереван, сообщило посольство Армении в Египте.

Находящаяся в Хургаде Алла Минасян по телефону сообщила Радио Азатутюн, что их группами отвозят в аэропорт.

«Нам сказали, что мы должны поехать в аэропорт, нас везут в аэропорт, чтобы мы вылетели оттуда в 3 часа дня. Честно говоря, пока мы думаем только о том, чтобы добраться до места, но мне кажется, что будут предприняты дальнейшие шаги», - сказала Минасян.

Вчера были отменены рейсы из Еревана в Хургаду и обратно, из-за чего отдыхавшие в Хургаде граждане не смогли вернуться в Армению, а те, кто только намеревался поехать на этот египетский курорт и не смог это сделать, собрались в офисе туристического агентства «Эй энд Ар Тур», продавшего им турпакеты.

Консул посольства Армении в Египте вчера сообщил, что причиной отмены рейсов стало то, что армянский туроператор не заплатил авиаперевозчику.

Уже сегодня утром руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Вараг Сисерян на своей странице в Facebook сообщил, что за перевозку граждан Армении из Египта в Армению чартерным рейсом правительство готово заплатить.

Офис столкнувшейся с проблемами туристической компании сегодня с утра был закрыт. Граждане, которые приобрели турпакеты в Хургаду на эти дни, и другие туристические компании-партнеры обеспокоены ситуацией. Смогут ли люди вернуть свои деньги?

Вчера вечером в офис пришла директор туркомпании «Эй энд Ар Тур» Ани Алексанян. По словам ее адвоката Арсена Мкртчяна, они ответят на все вопросы, когда оставшиеся в Хургаде граждане вернутся в Армению.

«Во всяком случае, директор не избегала встреч, были гневные разговоры, но, во всяком случае, 28-летняя женщина, которая выходит из силовой структуры, ведет переговоры, то есть, видит поддержку государства, с другой стороны, не убегает, приходит и ясно говорит своим клиентам, что, прежде всего, будет решен вопрос возвращающихся в Армению граждан», - прокомментировал Мкртчян.

По словам адвоката, пока нет возбужденных уголовных дел, директор сама обратилась в Службу национальной безопасности, сообщив, что ее деятельности чинятся препятствия.