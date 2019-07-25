Граждане Армении не могут вернуться из Египта

Из-за отмены рейса Хургада-Ереван а этом египетском курортном городе остались около 100 граждан Армении, отправившиеся туда на отдых.

Алла Минасян, поехавшая в Хургаду на 10 дней, сообщила Радио Азатутюн по телефону, что они находятся в состоянии неопределенности, на территории нет точек питания, дорогими гостиничными услугами многие воспользоваться не могут, а обратный путь очень дорог.

«Мы сейчас находимся в фойе отеля, ждем, будет ли рейс. Я дважды говорила с послом, он сказал, что они пытаются что-то сделать. Потом я позвонила, мне больше не ответили. Люди и ночью оставались в фойе, и были проблемы с питанием, потому что отели больше не обслуживают, требуются большие суммы, чтобы купить билет и какими-либо путями добраться до Еревана, потому что отсюда, естественно, других рейсов нет», - рассказала она.

Консул посольства Армении в Египте сообщил, что причиной отмены рейса стало то, что армянский туроператор не заплатил авиаперевозчику. Греческий авиаперевозчик готов, в случае получения денег, выполнить рейс. По открытой в посольстве «горячей линии» сказали, что не знают, когда именно это произойдет.

Отправку граждан чартерным рейсом организовала компания «Эй энд Ар Тур». А проблемы начались несколько дней назад: 23 июля были отменены рейсы из Еревана в Шарм-эль-Шейх и обратно.

А запланированный на сегодня утром рейс Ереван-Хургада не состоялся. Люди в туристическом офисе пытались получить какую-либо информацию.

«Наш рейс был запланирован на 23 июля, его отложили. И сегодня отложили. Представь, из Каджарана 12 человек приехали сюда и уже четыре дня из-за них у нас столько расходов: на гостиницу, питание», - рассказал купивший турпакет Гурген Арутюнян.

А Аркадий Давтян добавил: «Ждем директора, его нет».

Директора «Эй энд Ар Тура» Ани Алексанян ждали долго, она так и не пришла.

Лианна Ованнисян утром в аэропорту узнала, что 10-дневный отдых на море провалился. «Я был возмущена и говорила с ними с возмущением. Они отключили телефон, сказав, чтобы через час я подошла в офис, директор будет на месте и ответит на мои вопросы. Это было в 10:00. В 12:00, мы пришли, нам сказали, что она придет через час. Уже час дня, директор пока не появилась», - сказала она.

Директор так и не пришла в офис, свои кабинеты покинули и все сотрудники офиса. Собравшиеся там граждане не могли получить какую-либо информацию о том, отправятся они наконец на отдых или нет и что будет с оставшимися в Хургаде. А представителям партнерских туристических организаций, работающих с этой компанией, ничего выяснит не удалось.

Анна Мурадханян, которая купила четыре билета в Египет и сегодня утром так и не вылетела в Хургаду, оказалась единственной из собравшихся, у кого был договор с этой компанией. Она сказала, что заключила его почти силой. «Они сказали, что не заключают договор, но я настояла, что мне нужен договор. Они дали какую-то распечатанную бумагу без подписи, без печати. Я сказала, что она не имеет никакой силы, кому нужен ваш напечатанный текст? Пошумев и повозмущавшись, я смогла, в конце концов, добиться того, что они подписали его и поставили печать. Я еще тогда должна была понять, что это несерьезная организация», - рассказала Мурадханян.

А в договоре подчеркивается, что исполнитель за отмену рейса не несет никакой ответственности, там нет даже сроков отбытия и возвращения. Многие подчеркивали, что компания «Эй энд Ар Тур» работает на этом рынке по несравнимо доступными ценам, делали предположения о том, что, возможно, все это – дело рук конкурентов.

Эта дискуссия дошла и до граждан, застрявших в Египте. «Ходят слухи, что какое-то другое агентство чинит препятствия, чтобы рейсы не выполнялись», - в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказала оставшаяся в Хургаде Алла Минасян.

Организации и граждане, которые купили посредством этой компании турпакеты на ближайшие дни и на август, теперь хотят вернуть свои деньги, но пока неясно, каким образом.

Приехавший из Капана в Ереван и мечтавший отправиться в Хургаду Гурген Арутюнян, как и все, теперь сожалеет, говорит, что провел бы лучше отдых на их реке Чохта.