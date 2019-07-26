Важна не только цель, но и путь ее достижения – президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян сегодня выступил с посланием к армянскому народу, в котором, в частности, подчеркнул необходимо единства и стабильности и выразил надежду на то, что общественные обсуждения приведут к «общественно полезному, созвучному общенациональным интересам результату».

«В эти летние дни, когда во многих странах мира государственная и политическая жизнь вошла в спокойный период, в нашей стране активно продолжаются общественные дискуссии и поиск. Несомненно, целью всех нас остается укрепление демократии, обеспечение экономического развития и безопасности страны, построение благополучного общества, полноценная реализация конституционных принципов, становление правового, социального государства, гарантирование фундаментальных прав и свобод человека», - Армен Саркисян отметил в послании, текст которого распространила пресс-служба президента Армении.

Саркисян добавил, что внимательно следит за многочисленными заявлениями, мнениями, точками зрения, призывами к действию и так далее.

«Сохраняя верность установленной Конституцией Республики Армения роли института президента Армении, я по возможности воздерживаюсь от участия в политических дискуссиях», - подчеркнул президент, выразив надежду, что «текущие и дальнейшие развития поспособствуют не только эффективности судебно-правовых реформ, но и совершенствованию всех сфер государственного и общественного управления, углублению взаимопонимания и сотрудничества между властью и обществом».

Саркисян также выразил надежду на то, что общественные обсуждения и дискуссии приведут к «общественно полезному, созвучному общенациональным интересам результату».

«Следует лишь продолжать верить своим силам и уму. Мы должны осознавать, что важна не только цель, но и путь ее достижения. Предметом обсуждения должны быть разногласия и проблемы, а не личности», - подчеркнул Армен Саркисян.

По его словам, для продвижения вперед полезен кратковременный перерыв, чтобы еще раз обдумать свои дальнейшие действия. «Мы осознаем, что сегодня нам необходимо единство, стабильность и нацеленные на будущее ум, видение, а также конкретные программы», - подчеркнул Саркисян, добавив, что в последнее время он встречался и продолжит встречаться с представителями политических и общественных кругов, отдельными лицами, которые «готовы к диалогу, заинтересованы и действуют во имя благополучия нашей страны и народа».

«Да хранит нас Господь!» - завершил свое послание президент Армении.