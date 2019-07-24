Фракция «Луйс» предлагает повысить зарплаты сотрудникам мэрии Еревана на 30%

Руководитель фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян представил мэру Айку Марутяну предложение о повышении зарплат сотрудникам мэрии.

По словам Хажакяна, уже в течение 8 лет в городской администрации зарплаты не повышались, была попытка, но безуспешная.

«Когда мэр в мае этого года представил и внес на обсуждение новое штатное расписание с новым фондом заработной платы, у персонала сформировались ожидания, которые впоследствии остались неудовлетворенными, когда мэр сам отозвал этот проект, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хажакян. - Мы расценили это повышение как несоразмерное, потому что зарплаты мэра и ряда сотрудников высших звеньев были удвоены, а зарплаты сотрудников нижних звеньев были повышены на четверть. Сейчас мы предлагаем пропорциональное повышение на 30%».

Мэр Еревана сегодня получает зарплату в размере 575 тыс. драмов, включая налоги. Согласно предыдущему, отозванному проекту, она должна была удвоиться и достичь 1 млн 200 тыс. драмов. По предложению Хажакяна, зарплата Марутяна увеличится на 30% и составит 741 тыс. драмов.

Секретарь фракции «Мой шаг» Совета старейшин подчеркнул, что в их повестке дня вопрос изменения размера зарплат в данный момент не стоит. Один из членов фракции «Мой Шаг» Армен Галджян пояснил, что они против этого, так как пропорциональное повышение нелогично, поскольку на высоких должностях ответственность выше.

Он счел пересмотр размера зарплат сотрудников городской администрации преждевременным, так как общественность ждет от них, к примеру, решения вопроса с вывозом мусора. Галджян предложил обсудить вопрос осенью, надеясь, что вопрос мусора к тому времени уже будет решен.

«У общественности сегодня есть определенные жалобы, в частности, в связи с вывозом мусора. И если мы сегодня повысим зарплаты, общественность скажет, что мусор на улицах гниет, а вы поднимаете себе зарплаты», - отметил он.