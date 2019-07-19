В Амасии открылась фабрика по переработке шерсти

Правительство и Европейский союз вложили около 550 тыс. евро в создание производства в Амасии. Большую часть средств - 335 тыс. евро, выделил Евросоюз.

На предприятии есть 23 рабочих места. Хотя это число невелико, но, по словам чиновников, в такой общине, как Амасия это можно считать достижением. Основными работниками на фабрике являются женщины, большинство из которых работают впервые.

Руководитель укрупненной общины Амасия Джемма Арутюнян считает, что для сел региона это хорошая возможностью в плане развития овцеводства. «До сих пор люди использовали часть шерсти для потребностей семьи, а остальное выбрасывали как мусор, не использовали», - отметила она.

Завершающий свою миссию в Армении посол ЕС Петр Свитальский подчеркнул, что для него было очень важно в особенности экономическое развитие бедных областей.

Посол выразил уверенность в том, что его преемник продолжит тот же подход. «Я уверен, что следующий посол обязательно продолжит начатую мой политику, поскольку я с первого дня после своего приезда сюда сосредоточил усилия на политике, направленной на развитие в особенности бедных регионов. И я более чем уверен, что после моего отъезда начатые программы с успехом будут доведены до завершения, а также будут начаты новые программы на благо развития этих общин», - сказал Петр Свитальский.

Проработавшего в Армении четыре года Свитальского, вероятно, сменит немецкий дипломат Андреа Викторин. Согласно официальному сайту Евросоюза, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини именно ее кандидатуру выдвинула на должность посла, главы делегации ЕС в Армении. Викторин в настоящее время является послом ЕС в Беларуси.

Посол Свитальский уклонился он упоминания имени нового посла, заметив, что этого не позволяет дипломатический протокол, поскольку новый посол еще не вручил свои верительные грамоты президенту.

Однако он подчеркнул, что новый посол – это «хорошее решение» для Армении, она очень любит Армению, Армения близка ей.

Петр Свитальский также представил новые программы, которые будут реализованы в регионах: «Наши партнеры из Германии и Австрии скоро запустят новые программы в трех северных регионах Армении, у которых будет огромный бюджет - 35 млн евро. Они в основном будут направлены на развитие туризма и сельского хозяйства».

Петр Свитальский счел себя путешествующим дипломатом, поскольку как минимум два дня в неделю он проводил в областях, чтобы видеть результаты своей работы.

А в Гюмри сегодня завершилась программа «Инклюзивная хлебопекарня-кафе», также открытая при финансовой поддержке Евросоюза. В этой программе участвовали дети с инвалидностью и их родители. Этот социальный бизнес перейдет уже на самофинансирование.

Открытое в Гюмри инклюзивное кафе – первое подобное кафе в Армении.