В Гюмри открылись первые в Армении инклюзивные хлебопекарня и кафе.

В реализацию этого проекта инвестировано около 300 тысяч евро. 90 процентов инвестиций было предоставлено Европейским союзом – 270 тысяч евро, а остальное – «Каритас Австрия».

Инклюзивное кафе было открыто в самом центре Гюмри недалеко от памятника Кирку Керкоряну и музея сестер Асламазян. Инклюзивное кафе могут посетить все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями, специально для которых сооружен пандус.

Сотрудниками кафе являются воспитанники центра «Эмили Арегак» для детей с множественными нарушениями и их родители. В настоящее время в кафе работают пять сотрудников, в будущем их число удвоится.

Имеющий синдром Дауна 20-летний Микаел уже успел освоить нюансы выпечки нескольких видов хлеба. Мечта Микаела заключалась в том, чтобы работать на хлебопекарне. «Я открыл дверь своей мечты», - отметил он.

Посол ЕС в Армении Петр Свитальский подчеркнул важность создания именно в Гюмри инклюзивных кафе и хлебопекарни. Он отметил, что Европейский союз уделяет особое внимание социальному предпринимательству. Как добавил Свитальский, подобные проекты, конечно же, не создают большого количества рабочих мест, но могут иметь эффект домино, и в других городах также могут появиться такие инициативы.

«Я очень рад, что за годы моей работы в качестве посла мы начали продвигать идею социального предпринимательства. Цель социального предпринимательства – не доход и деньги, а укрепление общины. Мы хотели бы видеть Гюмри в качестве примера инклюзивного города», - отметил посол ЕС.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян отметила, что государство опаздывает в решении проблем людей с ограниченными возможностями.

«Я должна с сожалением констатировать, что в Армении государство опоздало в плане создания равных возможностей. И нам нужно многое делать большими шагами и большими средствами, чтобы заполнить этот пробел», - отметила Батоян.

Идея пекарни особенно близка европейскому дипломату, поскольку, как признался он, Свитальские является пекарями в нескольких поколениях, занимаясь этим делом уже более 110 лет.

«Есть конкретная и очень личная причина, почему эта программа важна для меня. На самом деле у моего прадеда со стороны отца была пекарня около 100-110 лет назад. Он умер в немецком лагере в 1942 году, и его пекарня, весь его бизнес были национализированы властями. Хлеб – это начало всему и конец всего. И я должен сказать, что семья Свитальских продолжает сохранять традиции выпечки хлеба», - сказал посол ЕС.

Свитальский указал на еще одного европейского дипломата в Армении – посла Германии в Армении Матиаса Кислера, который также из семьи пекаря, и пошутил, что из членов семей пекарей также выходят неплохие дипломаты.

Петр Свитальский рассказал о продолжении программ ЕС, в которые включены Гюмри и Ширакская область Армении. Для северной части Армении Европейский союз уже будет осуществлять программы развития.

«Наши партнеры в лице нового правительства все лето очень много работали в рамках этой программы, которая, будем надеяться, в ноябре будет утверждена и уже в следующем году начнется ее реализация. В рамках этого в ближайшие три года в северной части Армении и в Гюмри, в частности, будут осуществляться программы развития. Эти программы будут в основном сосредоточены на развитии малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и туризма, а также будут нацелены на создание новых рабочих мест», - сказал посол Свитальский.

После бархатной революции в Армении Европейский союз заявил, что на ближайшие четыре года Армении будет выделено 160 миллионов евро.