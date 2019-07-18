Главный комиссар по делам диаспоры при премьер-министре Армении провел первые встречи в Москве

Стартовал визит главного комиссара по делам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синаняна в Россию. Это первый визит Синаняна за рубеж в этом качестве.

Главный комиссар по делам диаспоры сегодня посетил офиса Союза армян России, где на встрече присутствовали представители не только армянских общин Москвы и Московской области, но и различных регионов России. Для участия в этой встрече многие приехали в столицу России из самых отделенных областей страны.

В своем выступлении Синанян подчеркнул важность армянской диаспоры России, отметив, что она имеет большой потенциал и может играть серьезную роль как для Армении, так и для армянства в целом.

Выступил также председатель Союза армян России Ара Абрамян, который представил главному комиссару по делам диаспоры конкретные предложения, в частности, расширение присутствия общинных структур во внутриполитической, экономической жизни Армении.

Сегодня также в посольстве Армении в России в честь Заре Синаняна организован прием. Запланирована отдельная встреча с армянскими бизнесменами.