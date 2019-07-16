«Мы не можем отказаться от покупки газа у Ирана» - Арарат Мирзоян

Находящийся с рабочим визитом в США председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян вчера в ходе своего выступления в Центре Atlantic Council в Вашингтоне заявил, что Армения не может отказаться от покупки газа у оказавшегося под санкциями Ирана.

«Я проинформировал американских партнеров о том, что наша экономика несет убытки от санкций против Ирана и что мы не можем отказаться от покупки газа у Ирана», - на своей странице в Facebook написал спикер парламента Армении.

На прошлой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван ведет с Тегераном переговоры с целью приобретения газа для потребления.

Президент США Дональд Трамп, выведя в прошлом году Вашингтон из ядерной сделки, заключенной между Ираном и шестью сверхдержавами, восстановил экономические санкции в отношении Тегерана, а также пригрозил наказать те страны, которые продолжат экономические связи с Ираном.