Глава Комитета гражданской авиации: За первое полугодие этого года пассажироперевозки увеличились более чем на 9%

За первое полугодие этого года пассажироперевозки увеличились более чем на 9%. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы за прошедший год, в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявила председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

Ревазян отметила, что хотя в эту статистику не включены данные об этом, но после запрета с 8 июля на полеты российских авиакомпаний в Грузию пассажироперевозки увеличились еще больше.

«Мы обрадовались, что авиакомпания «Армавиа» открыла рейсы в Москву - 14 раз в неделю. В то же время, увеличилось число российских авиакомпаний, это не только Москва, но и Екатеринбург, Санкт-Петербург», - сказал она.

По словам председателя Комитета гражданской авиации, армянский рынок интересен лоукостерам (бюджетным авиакомпаниям). Уже в 2020 года два лоукостера готовы прийти в Армению, но до этого у них есть условие - необходимо устранить препятствия, стоящие перед авиакомпаниями.

Для решения проблемы в комитете разрабатывается закон. «Одно из препятствий состоит в том, что в Армении расходы очень высоки. Тарифы аэропорта «Звартноц» высоки, и еще наш «налог на воздух». 10 тысяч драмов (более 20 долларов) – это немаленькая сумма. Если, к примеру, учесть, что средняя цена билета авиакомпании Ryanair в Европе составляет 40 евро, то есть, здесь 20 евро составляет только «налог на воздух». Это серьезная проблема. Мы хотим предложить отменить «налог на воздух» для новых направлений», - сказала чиновница.

Татевик Ревазян не смогла ответить, когда у Армении наконец появится национальный авиаперевозчик.

Напомним, что недавно во время обсуждения проекта концептуальной программы развития гражданской авиации Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что наличие национальных авиакомпаний является важной составляющей государственной атрибутики.

Глава Комитета гражданской сказала, что государство может присвоить звание национального авиаперевозчика уже существующим авиакомпаниям, но они не спешат в этом вопросе. «У нас «Армавиа» обанкротилась, многим она задолжала большие суммы, репутация Армении была сильно подорвана. Я не хочу, чтобы мы подрывали репутацию Армении. Я делаю все, чтобы держать ее высоко. Пусть создают, пусть работают, докажут, что они не открываются и закрываются, только после этого мы обсудим этот вопрос», - сказала Ревазян.