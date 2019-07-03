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Армения

Премьер: Наличие национальных авиакомпаний является важной составляющей государственной атрибутики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван, 3 июля 2019 г.

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Сегодня в ходе обсуждения проекта концептуальной программы развития гражданской авиации Армении премьер-министр Никол Пашинян говорил о необходимости национального авиаперевозчика.

«Ранее я уже несколько раз говорил, что в современном мире наличие эффективных национальных авиакомпаний является важной составляющей государственной атрибутики. И, конечно, все мы хотим иметь армянские компании на авиарынке. Я хочу, чтобы мы не путали понятия, потому что нужно еще обсудить дееспособность прежних систем и механизмов. Но то, что в Армению и из Армении должны летать самолеты с армянским флагом, для меня вне всяких сомнений. Другой вопрос - с какой стратегией, какой тактикой, какой дорожной картой мы должны достичь решения этой проблемы», - отметил премьер.

По словам Пашиняна, в первую очередь, нельзя подрывать нормальную деятельность гражданской авиации и следует исключить повторение ситуации, произошедшей с обанкротившимися авиакомпаниями «Армянские авиалинии» и «Армавиа». «Произошедшее с ними нанесло огромный урон сфере гражданской авиации и уверенным позициям Армении в этой области. И это надо признать», - сказал он.

Шаген Петросян, который возглавлял сферу гражданской авиации в 1993-1996 гг., считает заявление Пашиняна о национальном авиаперевозчике запоздалым.

Петросян отметил, что за этот период сначала нужно было дать политическую и правовую оценку предыдущим шагам, которые привели к уничтожению армянских авиалиний. «Ровно 20 лет прошло с того момента, как мы уничтожили «Армянские авиалинии», это сделал Роберт Кочарян. Я дал такие показания Специальной следственной службе: роль Роберта Кочаряна в [деле] уничтожения «Армянских авиалиний». Когда премьер-министр говорит, что «Армянские авиалинии» и «Армавиа» опозорили республику… «Армянские авиалинии» обеспечивали 25% бюджета, и он сказал такое в адрес «Армянских авиалиний», не подумав, не углубившись в проблему, я считаю, что это неверный подход», - сказал он.

Армения потеряла всех профессиональных летчиков, а подготовка одного пилота, по расчетам Петросяна, обходится в 50 тыс. долларов. По словам Петросяна, несмотря на большие финансовые инвестиции (по его расчетам, речь идет примерно о 50 млн долларах), государство должно пойти на этот шаг, поскольку для страны, находящейся в состоянии войны, это необходимость. Он привел пример соседней Грузии. По политическим причинам Россия запретила рейсы в Грузию.

Петросян задался вопросом: что будет, если в подобной ситуации окажется Армения? «Теперь представьте, что то же самое будет сделано по отношению к нам. А у нас нет собственного авиаперевозчика. А у грузин есть как минимум два авиаперевозчика», - сказал он.

Петросян подчеркнул, что сначала нужно ликвидировать те монополии, которые на протяжении многих лет препятствовали свободной конкуренции, начиная с питания и заканчивая топливом, которые являются монополиями лишь в аэропорту «Звартноц». «Заключенный с аэропортом «Звартноц» концессионный договор должен быть пересмотрен», - считает он.

В ходе сегодняшнего совещания был представлен проект концепции развития гражданской авиации Армении.

Никол Пашинян поручил главам соответствующих ведомств продолжить обсуждения по представленным предложениям.

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