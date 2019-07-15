Пожар возле комплекса «Цицернакаберд» потушен. Горело травяное покрытие

Как сообщает МЧС Армении, 14 июля в 20:24 в службу «911» поступил сигнал о том, что близ комплекса «Цицернакаберд» в Ереване горит травяное покрытие.

На место выехали шесть боевых расчетов, группа реагирования и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

Позже к месту возгорания были направлены еще два боевых расчета и отряд Центра по проведению специальных спасательных работ, а также четыре водовоза.

Работами по пожаротушению руководил глава МЧС Феликс Цолакян. В них принимали участие 67 спасателей. Пожар удалось локализовать, а затем потушить, когда уже было за полночь. Затем два боевых расчета в течение часа осуществляли дежурство.

Сгорело растительное покрытие на территории 20 гектаров.