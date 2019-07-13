Премьер-министр посетил смарт-центр в селе Дебет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян сегодня посетил открытый в мае 2018 года смарт-центр фонда «Дети Армении», расположенный в селе Дебет Лорийской области.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян и г-жа Акопян прошлись по центру, ознакомились с предлагаемыми сельским детям и взрослым курсами – кружки по музыке, танцам, рисованию, активному гражданству, языкам, программированию, роботике и т.д.

Затем премьер-министр в зале центра встретился с посещающими смарт-центр молодыми и взрослыми людьми, обратился к ним с приветственной речью и ответил на несколько вопросов.

Глава правительства отметил, что увидел в центре то, что ожидал, и поблагодарил руководителя фонда «Дети Армении» Каро Армена.

«Наступила пора побеждать, наступил век ума и интеллекта. У нас есть ум, интеллект, талант, а это значит, что мы победим, и этот центр – один из важнейших символов нашей победы, эти дети - одни из величайших героев нашей победы, чьи звезды должны с каждым днем сиять все ярче и ярче», - в частности, заявил Никол Пашинян.

Цель созданного в результате инвестиций в размере 6 млн долларов смарт-центра – развивать местные ресурсы и создавать возможности для их использования в общинах. Центр представляет собой комплексную среду неформального образования. Он обеспечивает равные возможности для сел - детей старше трех лет, подростков и взрослых. Четыре основные направления смарт-центра - инновации и творчество, язык и коммуникация, предпринимательство и местное экономическое развитие, активное гражданство и личностное развитие.

В основе материалов смарт-программ и обучения лежат информационные технологии и иностранный язык. Эксклюзивным региональным партнером SMART в области робототехники и программирования является лаборатория Next-Gen автоматизированной системы управления ресурсами предприятий SAP. Смарт-деревня также имеет также гостиный дом для приглашенных специалистов и туристов.