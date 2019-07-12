Состоялось первое заседание Совета по антикоррупционной политике

Сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось первое заседание недавно сформированного Совета по антикоррупционной политике.

По словам премьер-министра, главная проблема борьбы с коррупцией в Армении заключалась в том, что, по сути, об этом постоянно, неоднократно и много говорилось, но реальность от этого не менялась. Самая главная причина, по мнению Пашиняна, заключалась в отсутствии политической воли.

«Сегодня однозначно и бесспорно, что правительство Республики Армения обладает максимальной политической волей для принципиальной борьбы с коррупцией, но сегодня борьба с коррупцией в Республике Армения не происходит в том объеме и с той эффективностью, которая соответствовала бы политической воле правительства», - отметил Пашинян.

По словам премьера, сегодня перед правительством стоит задача создать такие механизмы борьбы с коррупцией, которые и в плане предотвращения, и в плане борьбы с коррупцией будут максимально и желательно на 100% соответствовать той политической воле, которой обладает правительство и парламентское большинство. Глава правительства отметил, что в этом контексте у властей есть определенные вызовы.

«Самым важным из которых для меня лично является следующий вопрос: организовать борьбу с коррупцией исключительно такими способами, формами и структурами, чтобы они каким-либо образом не подорвали демократический имидж или демократическую реальность Республики Армения», - подчеркнул Пашинян.

Борьба с коррупцией самым решительным образом является для правительства и парламентского большинства Армении неоспоримой задачей. Пашинян пояснил, что под коррупцией правительство подразумевает не только коррупцию в прошлом, но и текущую коррупцию, и, что более важно, коррупцию в будущем.

«То есть никогда нельзя ставить такую дифференциацию, потому что, на мой взгляд, коррупция была опасна в прошлом, коррупция опаснее сейчас, коррупция станет все более опасной для нашей страны и народа в будущем. И поэтому мы должны быстрыми, но не скорыми и безрассудными шагами создать гарантии того, чтобы коррупция в Республике Армения не могла получить такой масштаб и влияние, которые когда-то существовали», - сказал премьер-министр.

Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Ани Самсонян говорит, что их политическая сила неоднократно отмечала, что у новых властей есть политическая воля бороться с коррупцией, другое дело, что правительство пока не учтонило, какую модель борьбы с коррупцией выберет.

«Есть одна программа, программа стратегии, но эта программа всего лишь дает предварительное описание того, какими должны быть эти модели, какими должны быть механизмы. Но она еще нуждается в доработке», - отметила Самсонян.

У другой оппозиционной фракции - «Процветающая Армения», есть некоторые оговорки по части предложенных правительством антикоррупционных механизмов. Правительство, в частности, предлагает создать суды, расследующие коррупционные дела, что в «Процветающей Армении» считают спорным.

«Сегодня, действительно, есть загруженность судов, и сегодня уже чувствуется острая нехватка судей, то есть в этом контексте пытаться создавать суды, расследующие коррупционные дела, немного непонятно», - сказала депутат Шаке Исаян, представляющая в Совете по антикоррупционной политике фракцию «Процветающая Армения».

«Представления правительства отражены в уже опубликованной стратегии и программе действий, которая, в отличие от опубликованной в декабре стратегии, можем сказать, является революционной. Произошедшая в апреле-мае прошлого года революция отражена в этой стратегии как по части довольно адекватной оценки, данной борьбе с коррупцией в прошлом, так и по части логического и существенного изменения действий», - сказал председатель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян.

«Я скажу о своих впечатлениях, они довольно положительные. Я думаю, что это было обусловлено настроем всех сторон, главную ответственность понятно, а данном случае несет Министерство юстиции. Министр был очень открытым и конструктивным, прозвучали предложения, большинство из которых либо уже были учтены, либо министр выразил готовность обратиться к ним», - сказала глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Отметим, что в состав cовета, образованного решением от 24 июня, входят премьер-министр, координирующий сферу вице-премьер, руководитель аппарата премьер-министра, министр и замминистра юстиции, председатель Высшего судебного совета, председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, омбудсмен, председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, по одному представителю от каждой фракции парламента, пять представителей организаций гражданского общества.