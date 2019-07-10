Первое заседание Совета по антикоррупционной политике состоится 12 июля

12 июля под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоится первое заседание Совета по антикоррупционной политике. Об этом Радио Азатутюн сообщил заместитель министра юстиции Тигран Хачикян.

В состав cовета, образованного решением от 24 июня, входят премьер-министр, координирующий сферу вице-премьер, руководитель аппарата премьер-министра, министр и замминистра юстиции, председатель Высшего судебного совета, председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, омбудсмен, председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, по одному представителю от каждой фракции парламента, пять представителей организаций гражданского общества (вместо прежних трех). Сегодня истекает крайний срок подачи заявок на участие от общественных организаций.

«Для общественных организаций предусмотрен ротационный порядок с режимом непрерывной смены за два года. В то же время, мы также предусмотрели, что эти общественные организации должны иметь соответствующий опыт в этой сфере, опыт реализации соответствующих программ в этой области с международными организациями», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хачикян.

Антикоррупционный центр Transparency International, который в свое время отказался участвовать в работах антикоррупционной комиссии, созданной правительством во главе с премьер-министром Овиком Абрамяном, собирается вовлечься в работы совета. сформированного нынешним правительством.

Исполнительный директор этой общественной организации Сона Айвазян говорит, что они ожидают от этого правительства проявления политической воли. «Для нас была смешна деятельность антикоррупционного совета, который возглавлял Овик Абрамян, в который входил, например, Гагик Хачатрян. То есть, это было довольно несерьезно, и нас всего лишь поставили бы в невыгодное и смешное положение. В настоящее время мы связываем гораздо большие надежды с этим советом. То есть, не столько в связи с работой, потому что, по сути, его инструментарий не столь большой, но он очень важен для формирования платформы», - сказала она.

В оппозиционной фракции «Процветающая Армения» сообщили, что в совете их будет представлять Шаке Исаян. Депутат получила повестку дня, обсуждение во фракции по вопросу предложений пройдет завтра.

Оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») собирается работать в совете и представила правительству имя своего представителя - Ани Самсонян.

Заместитель министра юстиции Тигран Хачикян подчеркивает, что вовлеченность оппозиции важна с точки зрения обеспечения широкого общественного участия. Проект антикоррупционной стратегии, представленный Министерством юстиции, также будет одобрен правительством только в результате широких публичных обсуждений.

Стратегия предполагает создание единого органа и суда, расследующих коррупционные преступления, а Специальная следственная служба будет упразднена.

Сегодня на встрече с представителями общественных организаций уже прозвучал ряд предложений по проекту стратегии.

Председатель общественной организации «Защита прав без границ» Айкуи Арутюнян подняла вопрос о политической составляющей в процессе назначения главы единого органа, расследующего коррупционные преступления, предложив предпринять такие изменения, которые нейтрализуют влияние политического большинства. «Решение подобных вопросов, по сути, требует решений, связанных с конституционными изменениями. Основная проблема, независимо от политической силы, нет действия, направленного на нейтрализацию этого политического влияния», - сказала она.

Самое позднее в конце августа Министерство юстиции должно направить антикоррупционную стратегию, поставленную на обсуждение на сайте idraft, в правительство на утверждение. До этого обсуждения планируются также в регионах.