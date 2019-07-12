Владимир Варданян: Произошедшее вчера не может способствовать повышению авторитета ВСС

Реакция на вчерашнее избрание членов Высшего судебного совета (ВСС) в Общем собрании судей вызвала обеспокоенность депутатов правящей фракции «Мой шаг».

Были избраны два члена ВСС, а избранная в прошлом году, но подавшая заявление об отставке судья гражданской и административной палаты Кассационного суда Нахшун Таварацян заявила, что она уже является избранным членом и ей остается лишь принять присягу, что она и сделала.

Товарацян мотивирует тот факт, что осталась членом ВСС, тем, что ее заявление об отставке не было принято.

Руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц следила за откликами на вчерашние выборы членов ВСС и обеспокоена этим.

Правозащитники считают процесс, мягко говоря, спорным, не забывая напомнить путь, пройденный судьей Таварацян с 1996 года. Она после лишения телекомпании «А1+» эфира отклонила иск телекомпании против Национальной комиссии по телевидению и радио.

«То недоумение, которое мы наблюдали вчера и сегодня в прессе, со стороны гражданского общества, отдельных деятелей, у меня действительно вызывает беспокойство», - сегодня на встрече представителей фракции «Мой шлаг» с журналистами сказала Макунц.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян («Мой шаг») отреагировал более жестко: произошедшее вчера не может способствовать повышению авторитета ВСС.

«Я не могу обсуждать избранных судей, потому что это решение Общего собрания судей, если оно было принято в установленном законом порядке, его следует уважать. Но, по крайней мере, для меня удивительна организация церемонии принесения присяги спустя год, в том случае, когда, кажется, г-жа Таварацян ранее подала заявление об отставке, и это заявление осталось без последствий. Этот процесс, на мой взгляд, никак не способствует повышению авторитета Высшего судебного совета», - сказал депутат правящей фракции.