Зограб Мнацаканян: «Демократия - это об Армении»

Восточное партнерство - это не просто какой-то регион европейского соседства, а скорее часть Европы, основанная на общих ценностях. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая вчера на 16-й Батумской международной конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства и подведению итогов за прошедшее десятилетие.

«Это наши общие ценности: ценности, которые мы выбрали в качестве основы нашей государственности с самого первого дня независимости в 1991 году. Когда мы разрабатываем законопроект, мы направляем его в Венецианскую комиссию, а не в другую структуру, поскольку мы хотим рассмотреть соответствие этого законопроекта европейским стандартам. И именно в этом контексте Европейский союз в течение 28 лет был одним из столпов всеобъемлющей архитектуры безопасности Армении с точки зрения укрепления демократических структур и внедрения ценностей», - согласно пресс-службе МИД Армении, сказал Мнацаканян.

По словам министра, ЕС с его постоянной помощью и активным участием в строительстве крепких институтов взял на себя роль важного партнера в построении сильной демократии в Армении: это лежит в центре сотрудничества с ЕС.

«Демократия - это об Армении. События в Армении в апреле и мае 2018 года продемонстрировали силу и способность армянских структур реагировать на такие изменения и поднять нас на более высокий уровень демократии. Это было то, что нельзя было сделать за один день. Это стало результатом укрепления государственных институтов, гражданского общества и СМИ за эти годы», - отметил глава МИД Армении.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что 2018 год стал важным годом прогресса, который касался исключительно Армении и не имел никакого отношения к геополитике: реалия, которую было нелегко представить коллегам. «Мы очень терпеливо обращались к этому вопросу. То, что произошло в Армении, не является геополитическим развитием. Не нужно пытаться искать какой-то внешний подтекст во внутриполитических процессах Армении, поскольку их просто нет», - подчеркнул он.

В контексте вызовов безопасности стран Восточного партнерства глава МИД Армении подчеркнул: «Для Армении Турция является угрозой безопасности. В течение последних 27 лет Турция отвергала установление дипломатических отношений с Арменией и продолжает свою политику блокады Армении, которая сопровождается отрицанием справедливости: это угроза безопасности для нас».

Мнацаканян выразил надежду, что общие европейские ценности не будут подчинены поиску новых партнеров, новых возможностей и путей диверсификации, и ЕС будет непоколебим в их сохранении в своей принципиальной позиции.

Министр также подчеркнул приоритетную важность гражданского общества, отметив, что невозможно не учитывать его роль, поскольку оно является неотъемлемой частью общественной дискуссии и принятия решений: «В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС мы приняли новый рабочий стиль общественных обсуждений с широким участием гражданского общества», - сказал Мнацаканян.

На конференции с приветственными речами выступили министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент страны Саломе Зурабишвили. От имени Европейского совета на тему «Европа накануне нового десятилетия» выступил его председатель Дональд Туск.