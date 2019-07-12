Палата представителей США приняла поправку, поддерживающую инициативу Ройса-Энгеля

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США предложенной конгрессменом Джуди Чу поправки в закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», которая подтверждает важность инициативы Ройса-Энгеля, направленной на снижение напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД НК выражает надежду, что принятая поправка послужит новым стимулом для реализации предложений Ройса-Энгеля.

«В частности, документом предусмотрены отвод снайперов, тяжелой техники и новых видов вооружения с линии соприкосновения, а также внедрение систем по определению местоположения стрельбы и расширение состава офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - отмечает в своем комментарии пресс-секретарь МИД Карабаха Ани Саргсян, выражая убежденность в том, что последовательное укрепление режима прекращения огня, в том числе посредством внедрения механизмов международного контроля, будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для проведения эффективных переговоров по мирному урегулированию конфликта.

«Арцахская сторона неоднократно подчеркивала важность создания условий для продолжения мирного процесса и выступала с различными конструктивными инициативами относительно реализации мер по снижению напряженности и укреплению доверия на линии соприкосновения. В качестве последнего примера можно привести готовность официального Степанакерта предоставить международным посредникам данные, полученные установленной арцахской стороной системой видеонаблюдения за ситуацией на линии соприкосновения. Более того, данная система постоянного видеонаблюдения за линией соприкосновения может стать составной частью международного механизма контроля над режимом прекращения огня. К сожалению, азербайджанская сторона последовательно отвергает предложения по снижению напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта, выдвигаемые как арцахской стороной, так и международными посредниками, в том числе получившую широкую поддержку обеими партиями в Конгрессе США инициативу американских конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля», - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Нагорного Карабаха.

Решение Палаты представителей также приветствовал Вашингтонский офиса «Ай Дат». Исполнительный директор офиса Арам Амбарян назвал историческим «голосование Палаты во имя мира».

Еще в сентябре 2015 года конгрессмены США Эд Ройс и Элиот Энгель представили проект, состоящий из трех пунктов, который был призван предотвратить возможное возобновление армяно-азербайджанской войны. Предлагаемые шаги включали в себя согласие между всеми сторонами не размещать снайперов на линии соприкосновения, установление со стороны ОБСЕ системы наблюдения для определения местоположения стрельбы с целью лучшего мониторинга нарушений режима прекращения огня, с той же целью размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ.