В Конгрессе США принят законопроект, ограничивающий поставки военной продукции в Азербайджан

Палата представителей США одобрила законодательную поправку, предложенную выбранным от штата Калифорния конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом, которая запрещает предоставление Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Степанакерта в Нагорном Карабахе. Законопроект был принят 234 голосами «за», против него проголосовали 195 представителей.

«После принятия этой поправки президент США должен убедить Конгресс, что любая военная продукция, поставляемая в Азербайджан, не может представлять угрозу для гражданской авиации», - заявил Брэд Шерман Армянскому национальному комитету в Вашингтоне.

Армянский национальный комитет Америки приветствовал принятие законопроекта Палатой представителей США, напомнив, что правительство Азербайджана угрожает нанести удар по самолетам, летящим в аэропорт Степанакерта или из него.