Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Армения призывает Турцию прекратить свою деятельность в исключительной экономической зоне Кипра

Здание МИД Армении в Ереване (архив)

Смотрите комментарии

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность в связи с попыткой Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра.

В заявлении, в частности, говорится:

«Выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу попыток Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра. Последовательные провокационные действия Турции в зоне восточного Средиземноморья ставят под угрозу региональную безопасность и стабильность.

Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку и солидарность Республике Кипр и ее народу и призываем Турцию прекратить свою деятельность в исключительной экономической зоне Кипра (ЕЭП), уважать суверенитет Республики Кипр и права кипрского народа на политическое, социальное и экономическое развитие без внешнего давления».

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG