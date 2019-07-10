В метрополитене Еревана было прервано электроснабжение из-за перепадов напряжения, Ереванская ТЭЦ и 5-й блок Разданской ГЭС отключены

Из-за перепадов напряжения подача электроэнергии в метрополитене Еревана была прервана, сегодня на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии армянской столицы Акоп Карапетян, который сослался на информацию Ереванского метрополитена.

«Электроснабжение по всей протяженности метрополитена было прервано из-за перепадов напряжения в сети. На некоторых участках поезда остались в туннелях. Затем подача тока частично восстановилась, поезда, находящиеся между станциями, прибыли к станциям, где пассажиры были эвакуированы. На данный момент в туннеле находится поезд, который шел со станции «Зоравар Андраник» к станции «Площадь Республики», - написал Карапетян.

«Ситуация находится под контролем. До урегулирования проблемы электроснабжения работа метрополитена приостановлена», - добавил он.

Вице-премьер Тигран Авинян, комментируя причины отключения электроэнергии, написал на своей странице в Facebook, что в энергосистеме произошла авария – Ереванская ТЭЦ и 5-й блок Разданской ГЭС отключены.

«По всей республике возможны отключения. Ведутся работы для того, чтобы проблема была решена до 7 часов вечера», - написал вице-премьер.