Парламентские силы не согласны с результатами опроса МРИ

Представленные в парламенте Армении политические силы не согласны с результатами опроса, опубликованного Международным республиканским институтом (МРИ), которые касаются рейтинга политических сил.

Согласно опросам, которые были проведены в мае этого года, если в ближайшее воскресенье будут проведены парламентские выборы, за правящий блок «Мой шаг» готовы проголосовать 59% опрошенных, за партию «Процветающая Армения» (ППА) - 12%. На третьем месте с 5% бывшая правящая партия - Республиканская партия Армении (РПА). Третья по величине парламентская сила - партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») в тройку не попала.

Между тем, политические силы не согласны с этими результатами. Секретарь правящей фракции «Мой шаг» Акоп Симимян уверен, что рейтинг правящего блока выше 69%.

Напомним, «Мой шаг» на парламентских выборах в декабре 2018 года получил 70% голосов избирателей, и, фактически, согласно этим опросам, рейтинг правящей власти снизился на 11%.

«Эти цифры показывают, что развернувшаяся в социальных сетях кампания о том, что падает авторитет власти, падает рейтинг премьер-министра и так далее, все это не имеет ничего общего с реальностью. Эти 59% - опросы определенного круга. То есть у нас будет конкретное число, если пройдут выборы. Я считаю, что утверждения о том, что если бы сейчас были проведены выборы, мы получили бы больше голосов, это не исключено», - сказал Симидян.

В самой крупной оппозиционной парламентской фракции, «Процветающая Армения», также не согласны с опубликованными опросами. Более того, депутат фракции, председатель постоянной комиссии НС по правам человека Наира Зограбян поставила под сомнение достоверность опросов, заявив, что рейтинг ППА не 12%, как отметил Международный республиканский институт, а намного выше.

Напомним, ППА на последних выборах получила 8% голосов избирателей, поэтому, согласно новым опросам, рейтинг партии вырос.

«Я могу с уверенностью сказать, что сегодня общественный рейтинг «Процветающей Армении» намного выше, чем представленные «Гелап интернешнл» 12%. Потому что для меня самый большой соцопрос – это наши поездки в регионы, общины», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Зограбян.

Третья парламентская сила, «Лусавор Айастан», которая в прошлом году на выборах получила 6% голосов, согласно опросам, сейчас получила бы 4%, то есть рейтинг третьей парламентской силы упал.

Хотя глава этой парламентской фракции Эдмон Марукян и отмечает, что опросы отличаются от результатов реальных выборов, однако признает, что рейтинг их партии упал, а причиной тому проводимая против «Лусавор Айастан» антипропаганда.

«Я считаю, что рейтинг партии пострадал в результате безобразной антипропаганды после выборов. С одной стороны, это было связано с нами. Смотрите, «Лусавор Айастан» сегодня является политической единицей, которая из перечисленных сил имеют меньше всего ресурсов. Сначала власть, затем идет «Процветающая Армения», затем в этом ряду идет Республиканская партия, затем «Дашнакцутюн», затем мы. Все перечисленные имеют телекомпании, медиа, все перечисленные имеют ресурсы. «Лусавор Айастан» в этом списке имеет меньше всего ресурсов или вообще их не имеет», - сказал Марукян.