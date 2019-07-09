Опрос: В Армении революционная эйфория прошла, ожидания остаются

60% населения Армении считают, что страна движется в правильном направлении. Этот показатель, по сравнению с октябрем прошлого года, снизился на 12 пунктов.

Об этом свидетельствуют опубликованные Международным республиканским институтом (МРИ) результаты нового опроса, который был профинансирован Агентством США по международному развитию. А данные здесь, в Армении, в мае этого года собрала армянская социологическая ассоциация во главе с доктором социологических наук Геворком Погосяном.

«Мы проводим социологические опросы вместе с американским «Гелап». Конкретно в постсоветских странах – с организацией «Гелап Балтик Сервей»», - пояснил Погосян.

Опросы были проведены по всей стране в ходе личных интервью с 1200 жителей в возрасте 18 лет и старше.

Это пространное исследование, по словам Погосяна, показывает одно: революционная эйфория прошла, ожидания остаются.

«Нельзя сравнивать период на пике революции с периодом по прошествии одного года, потому что у людей большие ожидания, но я понимаю, что сделать все за один год невозможно», - сказал он.

Так, в рейтинге доверия к деятельности государственных институтов на первом месте офис президента – 81%, затем следует армия, а за ней офис премьер-министра – 72% доверия, затем Армянская апостольская церковь и парламент.

«Президент как личность очень хорошо был воспринят с самого начала. К нему действительно существует очень позитивное отношение, его хорошо воспринимают и высоко оценивают, учитывая его прошлое, его возможности. С другой стороны, почему правительство вызывает меньше доверия? Потому что все ожидания - от правительства, сегодня реальные дела, реальные решения исходят от правительства», - отметил Погосян.

Опрошенные также перечислили, что они считают успехами правительства: на первом месте снижение коррупции, затем улучшение душевного состояния людей, на третьем месте в качестве успеха они указали устранение Республиканской партии.

Интересна другая картина: если бы выборы были проведены в ближайшее воскресенье, кого бы выбрали опрошенные? На первом месте правящий блок «Мой шаг» - 59%, на втором - «Процветающая Армения - 12%, на третьем месте – Республиканская партия – 5%;

Геворк Погосян считает этот показатель также логичным: «То, что дают эти 5%, думаю, в будущем еще больше дадут. И скажу почему. Потому что сейчас самая острая критика исходит от этой стороны. Если говорить о дискурсе власть-оппозиция, то самая подчеркнутая оппозиция, которая не является парламентской, но, тем не менее, существует, это Республиканская партия».

За какие партии вы бы никогда не проголосовали?Здесь лидером является Республиканская партия – 56%.

На вопрос о провалах правительства 22% опрошенных отметили плохое управление, 9% - политическую нестабильность. Кстати, 27% не нашли никаких провалов в деятельности правительства.

Ожидания общественности от правительства Никола Пашиняна в ближайшие шесть месяцев в основном социальные: создание рабочих мест, повышение пенсий и зарплат. Ожидание урегулировния карабахской проблемы на 6-ом месте.

Более 60% опрошенных выразили желание, чтобы экономические реформы проводились быстро, а не постепенно.

Несмотря на то, что 42% считают, что за прошедшие шесть месяцев экономика в целом пережила развитие, однако за тот же период лишь 24% респондентов заметили улучшение в собственном социальном положении.

Снизился процент тех людей, которые верят, что могут влиять на принимаемые в стране решения: с 72% этот показатель упал до 53%.

По мнению Геворка Погосяна, причина в том, что у людей нет возможностей влиять на процессы.

«Люди хотят участвовать в управлении своим городом, страной, деревней. Но нет каналов: официальных каналов, установленных каналов для того, чтобы люди нашли возможность участвовать. Только посредством выборов раз в пять лет – это не участие. Вот почему они вынужденно прибегают к этой крайности – перекрытию улиц, блокированию зданий, выдвижению требований… То есть, это действующие спонтанные способы протеста», - сказал он.

Какие настроения доминируют в Армении? 69% опрошенных надеются на лучшее будущее, 20% - не столь оптимистичны, а 7% - разочарованы, неспокойны и смотрят в будущее со страхом.

Что больше всего тревожит опрошенных? Война, карабахский конфликт.

Уровень коррупции в разных сферах? Участники опроса в первой тройке указали суды, налоговую сферу, медицинские учреждения.



Усилия правительства, направленные на борьбу с коррупцией, посчитали достаточными 59% респондентов.

В этом исследовании неизменным остается список тех стран, которые в восприятии людей являются политическими партнерами Армении: «На первом месте Россия, затем Франция, Грузия, Евросоюз. Немного отстают от них США».

Из общинных проблем на почетном первом месте проблемы с мусором, затем безработица, состояние дорог и транспорта.